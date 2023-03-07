Копии Кейт Миддлтон и принца Уильяма в музее восковых фигур рассмешили туристов

По отзывам туристов, у некоторых фигур отломаны пальцы, а некоторых восковых знаменитостей можно узнать только по подписи на табличке.

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Восковые копии принца и принцессы Уэльских, размещенные в музее восковых фигур Polonia Wax Museum Figury Woskowe в Кракове (Польша) настолько не похожи на оригиналы, что на это обратили внимание большинство посетителей небольшого заведения в Старом городе, о чем поспешили написать на TripAdvisor, поставив музею рейтинг в 2,5 звезды.

В частости, в комментариях туристы пишут, что принц Уильям похож на Хью Гранта после 20 коктейлей Jägerbombs, а Кейт и вовсе вместо шатенки предстает перед посетителями блондинкой с высоким лбом, а из сходства с реальной королевской особой – разве что имя на табличке.

"Одно из худших мест, где я когда-либо был, просто хорошо, что на восковых фигурах были подписи на каждой фигуре, иначе мы бы никогда не узнали, кто они такие", "На прогулку уходит около пяти минут, мы даже видели плачущего ребенка, вероятно, потому, что она так испугалась жутких фигур", "Это был худший музей восковых фигур, который я когда-либо посещала", "У большинства фигур были отломаны пальцы или отсутствовали руки", "Большинство восковых фигур очень плохи, но некоторые на самом деле очень хороши. Мы были напуганы всю дорогу", "Мы с сестрой приехали, чтобы согреться, но в итоге мы так посмеялись", "Это место настолько плохое, что оно блестящее. Моя семья давно так не смеялась. Вы должны посетить, чтобы увидеть, насколько ужасны восковые фигуры", "Восковые фигуры совсем не похожи на людей. У Губки Боба только одна рука, а Гарри Поттер и компания — просто магазинные манекены в шляпах", – пишут свои отзывы посетители.

Кроме Кейт Миддлтон и принца Уильяма, в музее можно увидеть королеву Елизавету II, Дональда Трампа, Мистера Бина, Уилла Смита, Тома Круза, Брюса Уиллиса, Хиллари Клинтон, Владимира Путина и других представителей политики, шоу-бизнеса, науки и тому подобное.

[ + – ] Королева Елизавета II [ + – ] Мэрилин Монро [ + – ] Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер [ + – ] Гарри Поттер, Рон и Гермиона [ + – ] Уилл Смит [ + – ] Мистер Бин [ + – ] Дональд Трамп [ + – ] Владимир Путин [ + – ] Леонардо Дикаприо [ + – ] Аватар [ + – ] Брюс Уиллис [ + – ] Том Круз [ + – ] Элвис Пресли

Музей расположен в многоквартирном доме, где жили император Франциск Иосиф І, царь Николай Романов и польский король Ян Собеский. Вход стоит 20 злотых (180 грн).

Ранее Фокус рассказывал, что в музее восковых фигур в Рио-де-Жанейро появилась фигура королевы Великобритании Елизаветы II, которую весьма трудно узнать.