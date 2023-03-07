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Копії Кейт Міддлтон та принца Вільяма в музеї воскових фігур розсмішили туристів

музей воскових фігур у кракові
Воскові фігури Кейт Міддлтон та принца Вільяма

За відгуками туристів, у деяких фігур відламані пальці, а деяких воскових знаменитостей можна впізнати лише за підписом на табличці.

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Воскові копії принца та принцеси Уельських, розміщені в музеї воскових фігур Polonia Wax Museum Figury Woskowe у Кракові (Польща) настільки не схожі на оригінали, що на це звернули увагу більшість відвідувачів невеликого закладу в Старому місті, про що поспішили написати на TripAdvisor, поставивши музею рейтинг у 2,5 зірки.

Зокрема, в коментарях туристи пишуть, що принц Вільям схожий на Г'ю Гранта після 20 коктейлів Jägerbombs, а Кейт взагалі замість шатенки постає перед відвідувачами білявкою з високим чолом, а зі схожості з реальною королівською особою — хіба що ім'я на табличці.

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"Одне з найгірших місць, де я коли-небудь був, просто добре, що на воскових фігурах були підписи на кожній фігурі, інакше ми б ніколи не дізналися, хто вони такі", "На прогулянку йде близько п'яти хвилин, ми навіть бачили, як плакала дитина, мабуть, тому, що вона так злякалася моторошних фігур", "Це був найгірший музей воскових фігур, який я коли-небудь відвідувала", "У більшості фігур були відламані пальці або були відсутні руки", "Більшість воскових фігур дуже погані, але деякі насправді дуже хороші. Ми були налякані всю дорогу", "Ми з сестрою приїхали, щоб зігрітися, але в результаті ми так посміялися", "Це місце настільки погане, що воно блискуче. Моя сім'я давно так не сміялася. Ви повинні відвідати, щоб побачити, наскільки жахливі воскові фігури", "Воскові фігури зовсім не схожі на людей. Губка Боб має лише одну руку, а Гаррі Поттер і компанія — просто магазинні манекени в капелюхах", – пишуть свої відгуки відвідувачі.

Окрім Кейт Міддлтон та принца Вільяма, у музеї можна побачити королеву Єлизавету II, Дональда Трампа, Містера Біна, Вілла Сміта, Тома Круза, Брюса Вілліса, Гілларі Клінтон, Володимира Путіна та інших представників політики, шоу-бізнесу, науки тощо.

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Королева Єлизавета II
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Мерилін Монро
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Сільвестр Сталлоне та Арнольд Шварценеггер
Гаррі Поттер, Рон та Герміона Fullscreen
Гаррі Поттер, Рон та Герміона
Вілл Сміт Fullscreen
Вілл Сміт
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Містер Бін
Дональд Трамп Fullscreen
Дональд Трамп
Володимир Путін Fullscreen
Володимир Путін
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Леонардо Ді Капріо
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Брюс Уілліс
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Том Круз
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Елвіс Преслі
Королева Єлизавета II
Мерилін Монро
Сільвестр Сталлоне та Арнольд Шварценеггер
Гаррі Поттер, Рон та Герміона
Вілл Сміт
Містер Бін
Дональд Трамп
Володимир Путін
Леонардо Ді Капріо
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Брюс Уілліс
Том Круз
Елвіс Преслі

Музей розташований у багатоквартирному будинку, де мешкали імператор Франциск Йосип І, цар Микола Романов та польський король Ян Собеський. Вхід коштує 20 злотих (180 грн.).

Раніше Фокус розповідав, що в музеї воскових постатей у Ріо-де-Жанейро з'явилася постать королеви Великобританії Єлизавети II, яку дуже важко впізнати.