Королеву не узнать: представлена новая восковая фигура Елизаветы II

В Музее восковых фигур в Рио-де-Жанейро появилась фигура королевы Великобритании Елизаветы II.

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Восковая фигура монарха создана в натуральную величину и была представлена на выставке в вестибюле AquaRio в Рио-де-Жанейро, куда ее доставили из Музея восковых фигур Dreamland.

Стоит отметить, что королева не очень похожа на себя. Фигура одета в длинное белое платье с вышивкой, меховую накидку, на шее красуется бриллиантовое колье, а на голове – тиара.

Очевидно, это не самая удачная восковая фигура Елизаветы. Для сравнения можно посмотреть на представленную в январе 2022 года в самом известном немецком музее восковых фигур Panoptikum в Гамбурге восковую копию британской королевы.

Там перед новым туристическим сезоном прошла пресс-конференция, на которой Сюзанна Фаербер, управляющий партнер музея, продемонстрировала присутствующим секрет восковой копии Елизаветы II.

Восковая фигура монарха одета в розовое пальто и такого же цвета шляпу, под которой ничего нет. То есть волосы, которые выглядывают из-под головного убора, размещены только с видимой стороны, а под шляпой – обыкновенная лысина. Несмотря на это, сама фигура выглядит более реалистично, нежели представленная на выставке в Рио-де-Жанейро.

Также Фокус писал, что из Техасского музея восковых фигур убрали статую 45-го президента США Дональда Трампа, потому что посетители "ее били", царапали и пытались повалить.