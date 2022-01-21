Дуа Ліпа та Ріанна повернули в моду трафаретне фарбування волосся

Тренд зародився ще на початку нульових і зараз знову входить у моду

Трафаретне фарбування, яке набуло популярності у 2000-х роках, знову стало модним завдяки знаменитостям. Дуа Ліпа, Megan Thee Stallion та Ріанна вже спробували на собі старий-новий тренд. Про це пише Teen Vogue.

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Задля справедливості варто зазначити, що відроджувати тренд стали користувачі TikTok, але стилісти знаменитостей вирішили спробувати його і на своїх відомих клієнтках.

Меган Ті Стальйон з'являлася з трафаретними квітами на волоссі у кліпі Cry Baby, а незабаром моду підтримала Дуа Ліпа.

[ + – ] Megan Thee Stallion

Вона опублікувала в соцмережах знімки, на яких позувала зі світлими пасмами волосся, прикрашеними сердечками.

[ + – ] Дуа Ліпа

Ріанна для трафаретного фарбування обрала важливу нагоду. Вона опублікувала фото з рекламної кампанії спідньої білизни Savage X Fenty Beauty до Дня святого Валентина. Традиційно, співачка рекламує всі новинки свого бренду на собі, так що образ у мереживній білизні зі шнурівкою вона доповнила оригінальним фарбуванням: її чорне волосся прикрашали червоні смуги.

[ + – ] Ріанна в рекламі нижньої білизни

Трафаретне фарбування також називають футуаж. Для візерунків і малюнків використовуються шаблони та спрей для волосся. Наносити фарбу найкраще на гладеньке волосся, щоб малюнок вийшов чіткішим.

Ця техніка хороша тим, що коли образ набридне — то малюнки легко змиваються.