Стало відомо, коли і де відбудеться весілля Ріанни та A$AP Rocky

Весілля зіркової пари — одна з найочікуваніших подій 2022 року.

33-річна барбадоська співачка Ріанна та її коханий, 33-річний американський репер A$AP Rocky (Ракім Маєрс) планують у 2022 році одружитися. Пара, яка вже чекає на свою першу дитину, планує дату та місце проведення церемонії одруження. Про це пише Daily Mail.

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Як відомо, закохані планують одружитися вже після народження малюка. А саме весілля відбудеться на Барбадосі — батьківщині 33-річної артистки.

[ + – ] Дитина стане першою як для Ріанни, так і для A$AP Rocky.

Зазначимо, що хрещеною матір'ю дитини Ріанни стане прем'єр-міністр республіки та барбадоська політична діячка Міа Моттлі. А саму Ріанну визнали Надзвичайним і Повноважним послом Барбадосу в США у 2018 році.

Уперше про романтичні стосунки між Ріанною та американським репером заговорили в січні 2020 року. Тоді папараці зловили зіркову пару в одному з готелів Нью-Йорка.

[ + – ] Пара разом близько двох років.

У травні 2020-го вони підтвердили свій роман, коли 33-річний A$AP Rocky заявив в одному з інтерв'ю, що Ріанна — любов усього його життя.

Раніше Фокус повідомляв про першу вагітну фотосесію Ріанни та її коханого A$AP Rocky. Знімки шерили тисячі користувачів мережі.

Нагадаємо, британська співачка Дуа Ліпа та Ріанна повернули в моду трафаретне фарбування волосся — старий-новий тренд.