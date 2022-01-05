Рианна и A$AP Rocky планируют свадьбу

Пара даже обсуждала свою готовность стать родителями.

33-летние американские R&B и поп-певица Рианна и рэпер A$AP Rocky (настоящее имя которого Раким Майерс) планируют пожениться в 2022 году. Об этом пишет издание HollywoodLife.

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К такому решению они пришли после совместной встречи нового 2022 года на Барбадосе – родине Рианны. Правда, это островное государство не чуждо и для бойфренда певицы-миллиардерши. Отсюда родом покойный отец Рокки, а таже множество родственников Ракима.

Источник, близкий к звездной паре, отметил, что хотя официального предложения еще не было, это – вопрос времени, ведь A$AP Rocky уверен, что Ри – идеальная женщина, и он не может представить без нее свою жизнь. Также известно, что пара давно обсуждала возможность брака и планирования детей, поэтому полностью готова к этому.

"Они оба этого хотят", – отметил инсайдер издания.

[ + – ] Слухи о романе Ри и Рокки появились еще в начале 2020-го года.

По словам источника, их семьи одобряют эти отношения:

"Рокки имеет отличные отношения с семьей Рианны, и это лишь вопрос времени, когда он сделает предложение. Рианна осознает, что ее часы тикают".

Напомним, слухи об отношениях между Ри и Рокки появились еще в начале 2020-го года. Тогда папарацци застукали пару в одном из отелей Нью-Йорка. Однако подтвердилась информация в мае 2021-го года, когда 33-летний музыкант заявил в одном из интервью, что Рианна – любовь всей его жизни.

Несмотря на то, что их роман так быстро развивался, они успели заложить основу для отличных отношений, поскольку были друзьями задолго до того, как начали встречаться.

До A$AP Rocky у Рианны были отношения с 33-летним арабским миллиардером Хассаном Джамилем в течение трех лет, однако в январе 2020-го они прекратили свой роман.

Напомним, в августе 2021-го года 33-летнюю Рианну признали самой богатой певицей мира. Однако значительную часть прибыли ей принесла не музыка, а индустрия красоты.