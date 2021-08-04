Forbes назвал самую богатую певицу планеты

За последние пять лет Рианна не выпустила ни одного альбома, а баснословные доходы ей принесла не музыка, а индустрия красоты и моды.

Певица Робин Рианна Фенти, более известная миру как Рианна, основавшая в 2017 году компанию Fenty Beauty, признана журналом Forbes самой богатой исполнительницей планеты.

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Ее состояние сейчас составляет $1,7 миллиарда, что делает ее самой богатой женщиной-музыкантом в мире и второй после Опры Уинфри самой богатой артисткой.

Именно косметический бренд помог артистке, не выпустившей с 2016 года ни одного альбома, войти в клуб миллиардеров. Стоимость Fenty Beauty, 50% которой принадлежит певице, стоит примерно $1,4 млрд.

Что касается остальной суммы, то большая ее часть приходится на ее долю в ее компании по производству нижнего белья Savage x Fenty, которая оценивается в $270 млн, и совсем немного в общем зачете составляют ее "музыкальные" доходы.

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Fenty Beauty, совместное предприятие 50 на 50 с французским конгломератом предметов роскоши LVMH, которым управляет Бернар Арно, самый богатый человек в мире, предлагает косметику для любого клиента. Только тональной основы бренд создал 50 оттенков, причем как для цветных женщин, которые труднее найти в продаже, так и для светлокожих. По данным LVMH, к 2018 году, первому полному календарному году, линия приносила более $550 миллионов долларов годового дохода, опережая другие основанные знаменитостями бренды, такие как Kylie Cosmetics Кайли Дженнер, KKW Beauty Ким Кардашьян Уэст и Honest Co.

В то время как в период пандемии продажи косметики замедлились, косметические компании стоят как никогда дорого. По оценкам Forbes, общая стоимость Fenty Beauty составляет примерно $2,8 миллиарда долларов, и все признаки указывают на то, что компания, как и ее цена, продолжает расти. В своем годовом отчете за 2020 год LVMH отметил, что Fenty Skin, запущенная в прошлом году, дала "очень многообещающий старт" и "вызвала беспрецедентный ажиотаж", и что Fenty Beauty "сохранила свою привлекательность в качестве ведущего бренда косметики".

Косметический бренд – не единственное детище Рианны с оборотом в миллиард долларов. В феврале ее линия нижнего белья Savage x Fenty получила финансирование в размере $115 миллионов долларов при оценке в миллиард долларов. Компания, основанная в 2018 году как совместное предприятие с TechStyle Fashion Group, имеет в качестве акционеров крупных инвесторов, таких как Marcy Venture Partners из Jay-Z и частную инвестиционную фирму L. Catterton. По оценкам Forbes, Рианна сохраняет 30%-ную долю в этом бизнесе.

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Однако бывают у Рианны и неудачи в бизнесе. Так, в феврале LVMH и певица подтвердили в заявлении Forbes, что они закрыли свое другое предприятие – дом моды и аксессуаров Fenty. Созданный в 2019 году бренд Fenty стремился расширить империю артистки и предложить модели различных размеров. Но, как и многие люксовые модные бренды, эта дорогая линия пострадала во время пандемии, выпустив свою последнюю коллекцию в ноябре 2020 года.

Напомним, весной Рианна купила роскошный особняк в Беверли-Хиллз, заплатив за него $13,8 млн, а в конце июля певица анонсировала новый аромат.