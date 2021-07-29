Сексуальный и чувственный: Рианна анонсировала свой первый аромат

Новая туалетная вода будет носить название Fenty

Американская певица Рианна анонсировала выпуск первого аромата под своим брендом. Она сообщила своим 102 миллионам подписчиков в Instagram, что он будет "чувственным, уверенным и сексуальным".

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Рекламируя свой новый продукт, певица опубликовала два черно-белых снимка, на которых предстала в кожаной куртке и бриллиантовых серьгах.

[ + – ] Все фото: Instagram/badgalriri

В своей истории в Instagram Рианна поделилась видео флакона духов, однако разобрать, как именно они будут выглядеть, невозможно.

Напомним, в марте суперзвезда зарегистрировала товарный знак для линии средств и средств по уходу за волосами, от шампуня до блеска для волос, под названием Fenty Hair.

Рианна, названная самой богатой женщиной-музыкантом в мире в 2019 году, сейчас выпускает линию нижнего белья Savage X Fenty, косметические линии Fenty Beauty и Fenty Skin.

Популяризирует она их главным образом в своем Instagram. Она фотографируется во всех моделях белья и демонстрирует, как использует свою косметику.

Как сообщала The New York Times в декабре прошлого года, бренд нижнего белья приносит ей около 150 миллионов долларов дохода, а продажи в интернет-магазине Fenty Skin менее чем за четыре месяца достигли 30 миллионов долларов.

По данным Forbes, в 2018 году выручка Fenty Beauty составила 570 миллионов долларов.

Так что, скорей всего, туалетная вода, выпущенная под ее брендом, принесет Рианне немало денег. Тем более, что поклонники часто намекали ей в соцсетях, что хотели бы видеть еще и эту линейку продукта в магазинах.