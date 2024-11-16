Медиум, говорящая с мертвыми, утверждает, что ее преследовал дух актера Пола Уокера

Ари Лайонс утверждает, что способность общаться с духами передалась ей от бабушки, но некоторые бывают агрессивными, как звезда "Форсажа".

Медиум Ари Лайонс из США утверждает, что ее преследовал дух актера Пола Уокера из фильмов "Форсаж". Об этом пишет Mirror.

Пол Уокер, наиболее известный по роли Брайана О'Коннора в франшизе "Форсаж", погиб в ДТП 30 ноября 2013 года. И Ари связывалась с ним с помощью доски Уиджа. Женщина утверждает, что способности проявились у нее в детстве после смерти ее бабушки, которая также была медиумом.

"Я помню, как разговаривала с земными духами, когда была совсем маленькой, но позже — с ангелами и демоническими сущностями. Было трудно держать все это в себе. Я рассказала об этом маме только в 30 лет. Она мне не поверила", — рассказала Ари, сообщив, что позже мать смирилась с ее даром.

Ари заявила, что у нее была связь с Полом Уокером спустя год после его смерти.

"Я услышала его голос в своей комнате и сразу поняла, кто он. Он следовал за мной целую неделю. Я не помню точно, что он сказал, но помню только, что он продолжал говорить. Я увидела его в белой рубашке и синих джинсах. Он рассказывал о своем фильме, который выйдет после его смерти. Он также рассказал мне, что ему нравится, например, океан и отдых на природе. Мне пришлось поискать эту информацию в Google, но все, что он говорил и рассказывал мне, было в интернете", - рассказала Ари.

Несмотря на то, что Ари знает о возможном скептицизме по поводу ее "дара", она утверждает, что связывается с духами не ради денег и не собирается злоупотреблять своей связью с ушедшими ради личной славы.

"Я просто хочу помогать людям. Я не хочу быть артисткой", — настаивает она.

Будучи преданной охотницей за привидениями с девяти лет, Ари утверждает, что ее верная доска Уиджа надежна "почти всегда", когда она взаимодействует с миром духов. Для нее "уважение" имеет первостепенное значение при использовании любых инструментов в ее медиумической практике – будь то доска Уиджа, карты Таро или даже кристаллы.

"Все одержимы доской Уиджа из-за впечатлений, которые возникают при ее использовании. Люди любят пугаться. Им нравится наблюдать за тем, как разворачиваются такие жуткие вещи. Но существует множество гаджетов, которые можно использовать для связи с потусторонним миром", — заявила она.

А тем, кто остается скептиком, Ари советует попробовать. "Вы можете пожалеть об этом, а можете просто полюбить. Это другой мир, и некоторые люди верят в это, только когда видят", — заключила она.

Напомним, в 2021 году дочь Пола Уокера, Мидоу, вышла замуж. К алтарю ее вел Вин Дизель, который играл во франшизе "Форсаж" вместе с ее покойным отцом.