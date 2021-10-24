Дочь погибшего Пола Уокера вышла замуж: к алтарю ее сопровождал Вин Дизель (фото)

Свадьба прошла в Доминикане еще в прошлом месяце, но на публику о церемонии Мидоу Уокер сообщила лишь 23 октября.

22-летняя дочь Пола Уокера Мидоу Уокер вышла замуж за актера Луи Торнтон-Аллан. Церемония бракосочетания прошла еще в прошлом месяце в Доминикане, но фотографию со свадьбы Уокер опубликовала в Instagram лишь сейчас.

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В публикации всего две фото — как Мидоу Уокер идет к алтарю бракосочетания в сопровождении с Вин Дизелем, а на второй фотографии уже запечатлен момент, как пара стала мужем и женой.

На данный момент публикация собрала более 2,5 млн лайков и более 20 тысяч комментариев.

Как пишет The Sun, пара начала встречаться минимум с июля 2021 года. Сперва Луи Торнтон-Аллан опубликовал пост в Instagram назвав Мидоу "лучшей подругой". Вскоре после этого он опубликовал сторис с девушкой подписав ее "моя любовь". Однако неизвестно, сколько времени провстречалась пара до публикаций в Instagram.

Пол Уокер погиб в автокатастрофе в 2013 году. В саге "Форсаж" он вместе с Вином Дизелем играли одни из ведущих ролей в кинолентах. Последняя часть с участием Пола Уокера вышла в 2015 году под 7 номером. На момент смерти Пола Мидоу Уокер было 15 лет.

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