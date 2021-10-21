Японская принцесса выйдет замуж за простолюдина и откажется от миллиона долларов (фото)

Избранник принцессы оскандалился финансовыми проблемами, что довело невесту до нервного расстройства.

Японская принцесса Мако выйдет замуж за простолюдина Кей Комуро после трехлетней помолвки, которая сопровождалась скандалом в СМИ. День бракосочетания назначен на 26 октября, пишет Reuters.

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Известно, что критика брака в Японии довела 29-летнюю племянницу императора до посттравматического стрессового расстройства. Не странно, ведь репутация ее избранника была подпорчена после того, как стало известно о финансовом скандале с его матерью. Дело в том, что бывший жених матери Комуро заявил о неоплаченном долге с ее стороны и стороны сына в размере 35 тысяч долларов. Избранник принцессы утверждал, что деньги были подарком и он ничего не должен. В 2021 году он опубликовал объяснение на 24 страницы, но при этом согласился выплатить компенсацию.

Именно эта информация в СМИ побудила некоторых японцев негативно реагировать на брак Мако с Комуро — 30-летним выпускником юридического факультета, который живет в Нью-Йорке.

Финансовые проблемы семьи жениха комментировали как простые японцы, так и близкие принцессы Мако. Однако официальных объяснений со стороны имперского двора так и не последовало.

"Королевская семья должна существовать без проблем, связанных с деньгами, экономикой или политикой. С моральной точки зрения, японцы хотят, чтобы они были безупречными", — заявил ранее Акинори Такамори, преподаватель Университета Кокугакуин в Токио.

Отец Мако, наследный принц Акисино, сообщил на пресс-конференции в 2018 году, что без решения финансового вопроса брак не состоится. Тогда он рассказал, что его дочь стала с ним меньше общаться.

Примечательно, что Мако станет обычным гражданином после того, как выйдет замуж за Кей Комуро, Законы страны таковы, что после подобных случаев женщины-члены императорской семьи должны отказаться от королевского статуса.

[ + – ] принцесса Мако и Кей Коумро

Интересно, что свадьба принцессы Мако и Кей Комуро не обещает быть пышной и роскошной. Более того, представительница королевской семьи даже отказалась от выплаты в 1,3 миллиона долларов, которую предоставляют женщинам, покидающим семью.

Сейчас Комуро является выпускником Фордхэмского университета и сотрудником нью-йоркской юридической фирмы. Но пресса раскритиковала его, когда он вернулся в сентябре в Японию — из-за прически, которую прозвали "конским хвостом". Приезд избранника принцессы с длинными волосами японские СМИ посчитали неуважительным жестом. Известно, что на этой неделе жених посетил родителей Мако в темном костюме и галстуке, с остриженным хвостом. Таблоиды кишели информацией, что Комуро опоздал на прием из-за пробок.

После свадьбы 26 октября молодожены дадут пресс-конференцию. Мако, у которой никогда раньше не было ни фамилии, ни паспорта, будет готовиться к переезду в Нью-Йорк.

История влюбленных вызвала сравнения с британским принцем Гарри и Меган Маркл, которые лишились звания старших членов королевской семьи в 2020 году и переехали в США. Однако Такамори привел важные различия.

"Для Комуро нет места в Японии, поэтому Мако, несмотря на привязанность к своей семье, не может оставаться. Дело не в том, что они поссорились с ее семьей", — прокомментировал преподаватель токийского ВУЗа.

Как показывают результаты общественных опросов, японцы по-разному относятся к неравному браку принцессы Мако.

"Как отец дочерей, я думаю, что ее отцу должно быть очень больно признавать брак без благословения", — сказал 63-летний Есинори Окабе, дантист.

Но 29-летняя Чиаки Кадота сказала, что это личное дело каждого: "Я лично считаю, что лучше оставить их в покое".

Фокус ранее публиковал историю любви принцессы Мако и ее избранника Кей Комуро, а также фотографии членов королевской семьи и семьи жениха.