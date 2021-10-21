Японська принцеса вийде заміж за простолюдина та відмовиться від мільйона доларів (фото)

Обранець принцеси оскандалився фінансовими проблемами, що довело наречену до нервового розладу.

Японська принцеса Мако вийде заміж за простолюдина Кея Комуро після трирічних заручин, які супроводжувалися скандалом у ЗМІ. День одруження призначений на 26 жовтня, пише Reuters.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Відомо, що критика шлюбу в Японії довела 29-річну племінницю імператора до посттравматичного стресового розладу. Не дивно, адже репутація її обранця була зіпсована після того, як стало відомо про фінансовий скандал із його матір'ю. Справа в тому, що колишній наречений матері Комуро заявив про неоплачений борг із її боку та сторони сина в розмірі 35 тисяч доларів. Обранець принцеси стверджував, що гроші були подарунком і він нічого не винен. У 2021 році він опублікував пояснення на 24 сторінки, але при цьому погодився виплатити компенсацію.

Саме ця інформація в ЗМІ спонукала деяких японців негативно реагувати на шлюб Мако з Комуро — 30-річним випускником юридичного факультету, який живе в Нью-Йорку.

Фінансові проблеми сім'ї нареченого коментували як прості японці, так і близькі принцеси Мако. Однак офіційних пояснень із боку імперського двору так і не послідувало.

"Королівська сім'я повинна існувати без проблем, пов'язаних із грошима, економікою або політикою. З моральної точки зору, японці хочуть, щоб вони були бездоганними", — заявив раніше Акінорі Такаморі, викладач Університету Кокугакуїн у Токіо.

Батько Мако, наслідний принц Акісіно, повідомив на пресконференції у 2018 році, що без вирішення фінансового питання шлюб не відбудеться. Тоді він розповів, що його дочка стала з ним менше спілкуватися.

Примітно, що Мако стане звичайною громадянинкою після того, як вийде заміж за Кея Комуро. Закони країни такі, що після подібних випадків жінки-члени імператорської родини повинні відмовитися від королівського статусу.

[ + – ] принцеса Мако та Кей Коумро

Цікаво, що весілля принцеси Мако та Кея Комуро не обіцяє бути пишним і розкішним. Ба більше, представниця королівської сім'ї навіть відмовилася від виплати в 1,3 мільйона доларів, яку надають жінкам, які залишають сім'ю.

Зараз Комуро є випускником Фордгемського університету та співробітником нью-йоркської юридичної фірми. Але преса розкритикувала його, коли він повернувся у вересні в Японію — через зачіску, яку прозвали "кінським хвостом". Приїзд обранця принцеси з довгим волоссям японські ЗМІ вважали жестом неповаги. Відомо, що цього тижня наречений відвідав батьків Мако в темному костюмі та краватці, з обстриженим хвостом. Таблоїди кишіли інформацією, що Комуро запізнився на прийом через затори.

Після весілля 26 жовтня молодята дадуть пресконференцію. Мако, у якої ніколи раніше не було ні прізвища, ні паспорта, готуватиметься до переїзду в Нью-Йорк.

Історія закоханих викликала порівняння з британським принцом Гаррі та Меган Маркл, які втратили звання старших членів королівської сім'ї в 2020 році та переїхали в США. Однак Такаморі навів важливі відмінності.

"Для Комуро немає місця в Японії, тому Мако, незважаючи на прихильність до своєї сім'ї, не може залишатися. Справа не в тому, що вони посварилися з її сім'єю", — прокоментував викладач токійського ВНЗ.

Як показують результати громадських опитувань, японці по-різному ставляться до нерівного шлюбу принцеси Мако.

"Як батько дочок, я думаю, що її батькові повинно бути дуже боляче визнавати шлюб без благословення", — сказав 63-річний Есінорі Окабе, дантист.

Але 29-річна Чіакі Кадота сказала, що це особиста справа кожного: "Я особисто вважаю, що краще залишити їх у спокої".

Фокус раніше публікував історію кохання принцеси Мако та її обранця Кея Комуро, а також фотографії членів королівської сім'ї та сім'ї нареченого.