Дочь наследного принца Японии Фумихито выйдет замуж за простолюдина и лишится титула

Принцесса Мако и Кей Кемуро объявили о помолвке еще три года назад

Фумихито, наследный принц Японии Акисино, младший брат действующего императора Японии Нарухито, одобрил брак своей дочери, принцессы Мако с простолюдином. Однако его семья испытывает финансовые проблемы, и императорская семья обеспокоена этим. Об этом пишет Gendai.

Принцесса Мако объявила о помолвке со своим однокурсником, дизайнером Кеем Комуро еще в 2017 году, и планировала выйти замуж уже в следующем году, однако свадьбу отменили без объяснения причин.

[ + – ] Принцесса Мако и Кей Комура

[ + – ] Кей Комура с матерью Кайо

Впрочем, в прессе появилась информация, что мать жениха никак не может договориться с бывшим женихом по поводу того, кто будет оплачивать обучение ее сына и поэтому во дворце пока не разрешили принцессе вступать в брак.

Однако 29-летняя Мако была полна решимости и, видимо, настояла на своем, так что ее отец был вынужден дать согласие.

Пока неясно, когда состоится церемония. Принцесса Мако, старшая дочь принца Фумихито и принцессы Кико, после свадьбы лишится своего королевского титула. Однако получит единоразовую выплату в размере 140 миллионов йен, что, несомненно, помогло бы семье жениха решить их финансовые проблемы.

Впрочем, давая согласие на брак, наследный принц Фумихито все же указал, что денежные вопросы должны быть решены. "В конституции написано, что брак должен основываться только на взаимном согласии обеих сторон. Если они действительно этого хотят, то я думаю, что должен уважать такое решение как родитель", — заявил принц.

[ + – ] Наследный принц Акисино с семьей/Все фото: Kyodo News

Напомним, в начале ноября Фумихито, принц Акисино, официально стал наследником Хризантемового трона. Согласно японскому законодательству, только мужчины могут наследовать трон, поэтому единственный ребенок императора Нарухито, 18-летняя принцесса Айко, не имеет прав.