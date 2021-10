Старшая дочь Билла Гейтса вышла замуж за египтянина (фото)

Избранником Дженнифер Гейтс стал Найел Нассар, профессиональный наездник

Дженнифер Гейтс, старшая дочь Билл и Мелинды Гейтс, которые развелись два месяца назад, вышла замуж за своего давнего возлюбленного – египетского наездника и конкуриста Найела Нассара. Свадьбу сыграли в имении Гейтсов Вестчестер в Северном Салеме, штат Нью-Йорк. Об этом пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Торжество длилось несколько дней. Сначала пара поженилась по мусульманским традициям, а потом закатили вечеринку на триста гостей. Пока снимки счастливая невеста не публиковала, но уже поблагодарила мать и отца за "прекрасное торжество".

[ + – ] Билл и Мелинда Гейтс ведут Дженнифер к алтарю Фото: Daily Mail

[ + – ] Свадебный торт Фото: Daily Mail

Свадьба обошлась Гейтсам в два миллиона долларов. Специально для торжественного банкета на территории поместья построили специальный павильон, заказали несколько грузовиков цветов и огромный многоярусный торт.

Фото: Daily Mail

[ + – ] Павильон, построенный к свадьбе Фото: Daily Mail

К алтарю Дженнифер вели ее родители. Длинное платье с глубоким вырезом и пышной юбкой для нее пошила Вера Вонг, как и второе платье, в котором невеста с женихом устроили свадебную фотосессию. А за музыкальное сопровождение в этот день отвечала известная рок-группа Coldplay. У Дженнифер было девять подружек невесты, одетых в зеленые платья. А первый танец с отцом она станцевала под композицию Элтона Джона Can You Feel The Love Tonight.

Среди гостей были замечены Джорджина Блумберг, дочь миллиардера Майкла Блумберга и коллега Нассара, который владеет конным заводом неподалеку.

[ + – ] Фотосессия Гейтс и Нассара Фото: Daily Mail

[ + – ] Фотосессия Гейтс и Нассара Фото: Backgrid

Известно, что праздничный ужин готовил знаменитый повар Жан-Жорж, в меню входили лобстеры и паста. А организовала торжество знаменитая Марси Блюм, которая ранее занималась свадебными церемониями Кевина Бэкона, Леброна Джеймса и Билли Джоэла.

Торт в классическом стиле заказали в известной кондитерской Ladurée. А безопасность гостей обеспечивала целая армия телохранителей. Также полиция перекрыла весь район и подъездную аллею к дому Гейтсов.

[ + – ] Фотосессия Гейтс и Нассара

65-летний Билл и 57-летняя Мелинда Гейтс впервые были замечены вместе на свадьбе дочери после своего развода. Пара продолжает работать вместе в своем благотворительном фонде. Причины развода доподлинно неизвестны, однако ходили слухи о измене Билла. Также инсайдеры рассказывали, что Мелинда была очень расстроена его дружбой с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвинили в сексе с несовершеннолетними.

О помолвке Дженнифер Гейтс и Нассара стало известно в январе 2020 года. Предложение руки и сердца наездник сделал ей во время катания на лыжах. Пара давно знакома, они вместе учились в Стэнфордском университете.