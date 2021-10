Старша дочка Білла Гейтса вийшла заміж за єгиптянина (фото)

Обранцем Дженніфер Гейтс став Наєль Нассар, професійний наїзник

Дженніфер Гейтс, старша дочка Білла та Мелінди Гейтс, які розлучилися два місяці тому, вийшла заміж за свого давнього коханого — єгипетського наїзника та конкуриста Наєля Нассара. Весілля зіграли в маєтку Гейтсів Вестчестері у Північному Салемі, штат Нью-Йорк. Про це пише Daily Mail.

Святкування тривало кілька днів. Спочатку пара одружилася за мусульманськими традиціями, а потім закотили вечірку на триста гостей. Поки знімки щаслива наречена не публікувала, але вже подякувала матері та батькові за "прекрасне торжество".

[ + – ] Білл і Мелінда Гейтс ведуть Дженніфер до вівтаря Фото: Daily Mail

[ + – ] Весільний торт Фото: Daily Mail

Весілля обійшлося Гейтсам у два мільйони доларів. Спеціально для урочистого банкету на території маєтку збудували павільйон, замовили кілька вантажівок квітів і величезний багатоярусний торт.

Фото: Daily Mail

[ + – ] Павільйон, побудований до весілля Фото: Daily Mail

До вівтаря Дженніфер вели її батьки. Довгу сукню з глибоким вирізом і пишною спідницею для неї пошила Віра Вонг, як і другу сукню, в якій наречена з нареченим влаштували весільну фотосесію. А за музичний супровід у цей день відповідала відома рок-група Coldplay. У Дженніфер було дев'ять подружок нареченої, одягнених у зелені сукні. А перший танець із батьком вона станцювала під композицію Елтона Джона Can You Feel The Love Tonight.

Серед гостей були помічені Джорджина Блумберг, дочка мільярдера Майкла Блумберга та колега Нассара, який володіє кінним заводом неподалік.

[ + – ] Фотосесія Гейтс і Нассара Фото: Daily Mail

[ + – ] Фотосесія Гейтс і Нассара Фото: Backgrid

Відомо, що святкову вечерю готував знаменитий кухар Жан-Жорж, у меню входили лобстери та паста. А організувала торжество знаменита Марсі Блум, яка раніше займалася весільними церемоніями Кевіна Бейкона, Леброна Джеймса та Біллі Джоела.

Торт у класичному стилі замовили у відомій кондитерській Ladurée. А безпеку гостей забезпечувала ціла армія охоронців. Також поліція перекрила весь район і під'їзну алею до дому Гейтсів.

[ + – ] Фотосесія Гейтс і Нассара

65-річний Білл і 57-річна Мелінда Гейтс уперше були помічені разом на весіллі дочки після свого розлучення. Пара продовжує працювати разом у своєму благодійному фонді. Причини розлучення достеменно невідомі, проте ходили чутки про зраду Білла. Також інсайдери розповідали, що Мелінда була дуже засмучена його дружбою з фінансистом Джеффрі Епштейном, якого звинуватили в сексі з неповнолітніми.

Про заручини Дженніфер Гейтс і Нассара стало відомо в січні 2020 року. Пропозицію руки та серця наїзник зробив їй під час катання на лижах. Пара давно знайома, вони разом училися в Стенфордському університеті.