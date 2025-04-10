Женщина хранила секрет 4 года, пока ей не сделали предложение: что она скрывала (видео)

Четыре года Эштон Лэнгфорд утверждала, что не умеет готовить, и только после помолвки раскрыла правду. Неожиданное признание не только стало сюрпризом для ее жениха, но и взорвало соцсети.

Related video

Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

27-летняя медсестра из Сиднея (Австралия) Эштон Лэнгфорд стала звездой в соцсетях после неожиданного признания. На протяжении четырех лет девушка скрывала от своего бойфренда свои кулинарные навыки, и раскрыла их лишь после того, как он сделал ей предложение руки и сердца.

Видео моментально стало хитом. В нем Эштон с бокалом вина показывает обручальное кольцо и аппетитное блюдо, сопровождая кадры подписью: "Говорила ему, что не умею готовить четыре года. Он сделал мне предложение. Я начинаю готовить каждый вечер".

По словам девушки, ее жених Том, с которым она встречалась четыре года, был в шоке.

"Какого черта, ты умеешь готовить?" — вспоминает девушка его реакцию.

Видео стало вирусным и быстро набрало более 8,9 миллиона просмотров и 1,5 миллиона лайков с момента публикации 5 апреля.

Теперь Эштон старается чаще радовать жениха ужинами Фото: TikTok

Однако в комментариях развернулась целая дискуссия: от обвинений в сексизме до поддержки хитрости девушки. Некоторые пользователи сочли видео провокационным, утверждая, что оно "подразумевает, будто готовка — обязанность жены". Другие, наоборот, восхищались ходом Лэнгфорд.

"Я тоже не буду готовить, пока не надену кольцо", — написала одна из подписчиц.

Сама Эштон объясняет, что на самом деле раньше редко готовила, но теперь старается чаще радовать жениха ужинами — особенно после его тяжелых рабочих смен.

"Он этого заслуживает. А теперь, когда мы помолвлены — тем более", — говорит она.

Пара планирует вечеринку по случаю помолвки в ближайшее время и, по словам Лэнгфорд, живет сейчас "в счастливом пузыре любви".

Ранее Фокус сообщал, что влюбленные оригинально объявили о своей помолвке во время дружеского бранча. Вместо традиционного тоста они предложили гостям отсканировать QR-код с меню напитков, за которым скрывалась фотография с помолвочным объявлением.

Также стало известно, что молодых влюбленных хотят "выбросить" из страны из-за устаревшего закона. Британская пара Роберт О’Лири и Джессика Мейтерс, проживающая в Австралии, оказалась на грани депортации после того, как им было отказано в получении постоянного вида на жительство. Причиной такого решения стало состояние здоровья девушки.