Жінка зберігала секрет 4 роки, поки їй не освідчилися: що вона приховувала (відео)

Чотири роки Ештон Ленгфорд стверджувала, що не вміє готувати, і тільки після заручин розкрила правду. Несподіване зізнання не тільки стало сюрпризом для її нареченого, а й підірвало соцмережі.

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Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

27-річна медсестра з Сіднея (Австралія) Ештон Ленгфорд стала зіркою в соцмережах після несподіваного зізнання. Протягом чотирьох років дівчина приховувала від свого бойфренда свої кулінарні навички, і розкрила їх лише після того, як він зробив їй пропозицію руки і серця.

Відео моментально стало хітом. У ньому Ештон з келихом вина показує обручку й апетитну страву, супроводжуючи кадри підписом: "Казала йому, що не вмію готувати чотири роки. Він зробив мені пропозицію. Я починаю готувати щовечора".

За словами дівчини, її наречений Том, з яким вона зустрічалася чотири роки, був у шоці.

"Якого біса, ти вмієш готувати?" — згадує дівчина його реакцію.

Відео стало вірусним і швидко набрало понад 8,9 мільйона переглядів і 1,5 мільйона вподобань з моменту публікації 5 квітня.

Тепер Ештон намагається частіше радувати нареченого вечерями Фото: TikTok

Однак у коментарях розгорнулася ціла дискусія: від звинувачень у сексизмі до підтримки хитрості дівчини. Деякі користувачі визнали відео провокаційним, стверджуючи, що воно "має на увазі, ніби готування — обов'язок дружини". Інші, навпаки, захоплювалися ходом Ленгфорд.

"Я теж не готуватиму, поки не одягну обручку", — написала одна з підписниць.

Сама Ештон пояснює, що насправді раніше рідко готувала, але тепер намагається частіше радувати нареченого вечерями — особливо після його важких робочих змін.

"Він на це заслуговує. А тепер, коли ми заручені — тим більше", — каже вона.

Пара планує вечірку з нагоди заручин найближчим часом і, за словами Ленгфорд, живе зараз "у щасливій бульбашці кохання".

Раніше Фокус повідомляв, що закохані оригінально оголосили про свої заручини під час дружнього бранча. Замість традиційного тосту вони запропонували гостям відсканувати QR-код з меню напоїв, за яким ховалася фотографія з оголошенням про заручини.

Також стало відомо, що молодих закоханих хочуть "викинути" з країни через застарілий закон. Британська пара Роберт О'Лірі та Джессіка Мейтерс, яка проживає в Австралії, опинилася на межі депортації після того, як їм відмовили в отриманні посвідки на постійне проживання. Причиною такого рішення став стан здоров'я дівчини.