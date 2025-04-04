Самый страшный разговор: бывшая жена Билла Гейтса раскрыла причину развода с миллиардером

60-летняя филантроп Мелинда Гейтс, бывшая жена миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса, призналась, что время от времени видится с ним на семейных мероприятиях вроде выпускных их троих детей, и все происходит "по-дружески".

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Об этом она рассказала журналу People, героиней которого стала.

Сдержанное описание Гейтс мужчины, за которым она провела десятилетия в браке, журналисты интерпретируют как последнюю попытку дистанцироваться от охваченного скандалами Билла. Их громкий развод, завершенный в августе 2021 года, произошел после того, как она не смогла смириться с его связями с педофилом Джеффри Эпштейном.

Более детально о крахе 27-летнего союза Мелинда написала в своей книге "Следующий день: переходы, перемены и движение вперед". По ее словам, она сказала Биллу, что хочет жить отдельно после того, как в СМИ стало известно о его связях с Эпштейном.

Супруги отправились в поездку в Нью-Мексико в феврале 2020 года, которую Мелинда изначально планировала совершить одна. В последний вечер она усадила отца своих детей и сказала ему, что хочет начать жить отдельно.

"Это был один из самых страшных разговоров, которые у меня были", – говорится в книге.

Ранее миссис Гейтс объясняла, что дружба Билла и Джеффа была фактором, побудившим ее настаивать на разводе. Гейтс сказал, что он глубоко сожалеет о времени, проведенном с Эпштейном, но его никогда не обвиняли в каких-либо правонарушениях.. В мемуарах Мелинда подчеркнула, что Билл был "печальным и расстроенным", но также "понимающим и уважительным".

Поскольку младшая из их детей, Фиби, все еще училась в старшей школе, пара решила пожить вместе до выпускного и продолжила выступать единым фронтом в поддержку своей благотворительной организации Bill and Melinda Gates Foundation.

У Билла и Мелинды Гейтс трое детей

Мелинда призналась, что тогда у нее начались "панические атаки".

"У Билла репутация одного из самых жестких переговорщиков в мире", — сказала она об их предстоящем разводе. Однако после долгого и порой "нежного" разговора они решили прекратить брак, сделав публичное совместное заявление в 2021 году.

Женщина описала этот процесс как "изнурительный".

Говоря о связах связи ее бывшего мужа с Эпштейном, Мелинда признавалась:

"Мне не нравилось, что он встречался с Джеффри Эпштейном. Я ясно дала ему это понять. Я также встречалась с Джеффри Эпштейном всего один раз. Я хотела увидеть, кто этот человек, и пожалела об этом с той секунды, как переступила порог. Он был отвратительным, воплощенным злом. После этого мне снились кошмары об этом. Вот почему мое сердце разрывается из-за этих молодых женщин. Вот что я чувствовала, а я уже взрослая женщина. Он был ужасен".

Мелинда Гейтс написала книгу воспоминаний

Билл в прошлом говорил, что его общение с Эпштейном было неправильным решением:

"Встреча с Эпштейном была ошибкой, о которой я глубоко сожалею".

После развода пара осталась жить в Сиэтле, а трое их детей – 28-летняя Дженнифер, 25-летний Рори и 22-летняя Фиби – переехали на Восточное побережье.

"Одна из самых важных вещей в моей жизни — присутствовать на важных моментах в жизни моих детей, а теперь и моих внуков", — сказала Мелинда.

Недавно Билл публично расстался с 62-летней Полой Херд, вдовой бывшего генерального директора Oracle Марка Херда. Ранее он признавался в своих изменах.

Что касается Мелинды, то у нее есть любимый человек, с которым она "очень, очень счастлива", но не называет его имени.

Ранее Фокус писал, что Билл Гейтс взялся за производство масла из воздуха.