Билл Гейтс признался, что не раз изменял бывшей супруге

Миллиардер не стал вдаваться в детали, но признал, что совершал ошибки, которые привели к разводу.

Недавно ведущая Today Show Саванна Гатри спросила у Билла Гейтс, изменял ли он своей бывшей супруге Мелинде Гейтс во время их 27-летнего брака. Миллиардер сказал, что не готов вдаваться в детали, однако признает, что совершал ошибки и "причинил боль" своей бывшей жене. Об этом сообщает Pagesix.

"Я не думаю, что готов вдаваться в подробности на данном этапе, но да, я причинил боль, и я чувствую себя ужасно из-за этого", — сказал Билл Гейтс.

Размышляя о своем разводе, бизнес-магнат добавил, что случившееся сильно повлияло на него, так как они с Мелиндой были партнерами по жизни, вместе "выросли", и теперь сложно свыкнуться с тем, что они больше не женаты.

"Я несу ответственность за то, что причинил много боли своей семье. Это был тяжелый год. Мне хорошо от того, что все мы сейчас движемся вперед", — сказал Гейтс. На вопрос о том, чему он научился после развода, Билл ответил, что не считает себя экспертов в области отношений, потому ему нечего посоветовать другим людям.

Фото: Melinda French Gates/Twitter

"Есть такие области, как климат или здоровье, в которых у меня есть опыт, и в таких личных вопросах, как этот, я не считаю себя экспертом. Я должен быть очень скромным. … У меня нет хороших советов для других людей" — объяснил Гейтс.

Напомним, сооснователь Microsoft и один из богатейших людей в мире Билл Гейтс и его бывшая супруга Мелинда объявили о расставании в мае 2021 года, а в августе того же года официально развелись после 27 лет брака. У Гейтсов трое детей: 26-летняя Дженифер, 22-летний Рори и 19-летняя Фиби.

Как писал Фокус, в прошлом году старшая дочь Гейтсов вышла замуж за 31-летнего профессионального наездника Найеля Нассара. Свадьба обошлась примерно в два миллиона долларов. На церемонии присутствовали около 300 гостей. Невеста была в платье от Vera Wang.

Трогательным моментом свадьбы был танец дочери и отца: Дженифер танцевала с Биллом под звуки песни Элтона Джона Can You Feel The Love Tonight из мультфильма "Король Лев".