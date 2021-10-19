Дочь Билла Гейтса показала фото со свадьбы

Дженнифер Гейтс поблагодарила дизайнера Веру Вонг, создавшую два потрясающих платья для церемонии

25-летняя дочь Билла Гейтса и Мелинды Гейтс, которая вышла замуж за своего бойфренда Найела Нассара на прошлых выходных, показала официальные фото со своей шикарной свадьбы за два миллиона долларов. И поблагодарила дизайнера Веру Вонг за два роскошных платья, которые та создала для "самого важного дня в ее жизни". Об этом пишет Vogue.

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"Оба платья превзошли мои самые смелые мечты. Спасибо, спасибо, спасибо!", — написала Дженнифер в Instagram.

Фото: Instagram jenniferkgates Фото: Instagram jenniferkgates

Напомним, торжественная церемония прошла в поместье Гейтсов, где для банкета построили стеклянный павильон, а для украшения алтаря и дома привезли несколько грузовиков цветов. Но всех, конечно, интересовало, какие платья выбрала дочь некогда самого человека в мире.

Фото: Instagram jenniferkgates Фото: Instagram jenniferkgates

Первое, в котором она шла к алтарю, было классического фасона с длинной юбкой из тюля и узкими рукавами, украшенное французскими кружевами-макраме. Второе, узкое с квадратным вырезом, обнажающее ключицы, Дженнифер Гейтс надела на банкет. И в нем же разрезала огромный шестиярусный торт от известной кондитерской Ladurée.

Дженнифер, которая учится в медицинской школе, рассказала, что планировала свою шикарную свадьбу, готовясь к экзаменам, а ее жених Найел Нассар как раз собирался на Олимпийские игры.

Фото: Instagram jenniferkgates Фото: Instagram jenniferkgates

Она также отметила, что все три сотни гостей, которые были приглашены на свадьбу, сдали тесты и были вакцинированы от коронавируса.

Пара познакомилась несколько лет назад во время конных соревнований. Они были соперниками и друзьями. В 2019 они начали встречаться, а на следующий год – обручились. Сейчас они совместно с Найелом управляют конюшнями Evergate.

Найел родился в Чикаго, штат Иллинойс, и вырос в Кувейте. Его родители, египетские бизнесмены Иман Харби и Фуад Нассар, основатели компании Diwan Interiors International. В настоящее время Найел занимает 44-е место в мире по конкуру и в этом году первый раз принял участие в Олимпийских играх, выступая за Египет.