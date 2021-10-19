Дочка Білла Гейтса показала фото з весілля

Дженніфер Гейтс подякувала дизайнерці Вері Вонг, яка створила дві приголомшливих сукні для церемонії

25-річна дочка Білла Гейтса і Мелінди Гейтс, яка вийшла заміж за свого бойфренда Наєла Нассара на минулих вихідних, показала офіційні фото зі свого шикарного весілля за два мільйони доларів. І подякувала дизайнерці Вері Вонг за дві розкішних сукні, які та створила для "найважливішого дня в її житті". Про це пише Vogue.

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"Обидві сукні перевершили мої найсміливіші мрії. Дякую, дякую, дякую!", — написала Дженніфер в Instagram.

Фото: Instagram jenniferkgates Фото: Instagram jenniferkgates

Нагадаємо, урочиста церемонія пройшла в маєтку Гейтсів, де для банкету побудували скляний павільйон, а для прикраси вівтаря і будинку привезли кілька вантажівок квітів. Але всіх, звичайно, цікавило, які плаття вибрала дочка колись найбагатшої людини у світі.

Фото: Instagram jenniferkgates Фото: Instagram jenniferkgates

Перше, у якому вона йшла до вівтаря, було класичного фасону з довгою спідницею з тюлю і вузькими рукавами, прикрашене французькими мереживами-макраме. Друге, вузьке з квадратним вирізом, що оголює ключиці, Дженніфер Гейтс одягла на банкет. І в ньому ж розрізала величезний шестиярусний торт від відомої кондитерської Ladurée.

Дженніфер, яка вчиться в медичній школі, розповіла, що планувала своє шикарне весілля, готуючись до іспитів, а її наречений Наєл Нассар якраз збирався на Олімпійські ігри.

Фото: Instagram jenniferkgates Фото: Instagram jenniferkgates

Вона також зазначила, що всі три сотні гостей, які були запрошені на весілля, здали тести і були вакциновані від коронавірусу.

Пара познайомилася кілька років тому під час кінних змагань. Вони були суперниками і друзями. У 2019 вони почали зустрічатися, а наступного року — побралися. Зараз вони разом з Наєлом керують стайнями Evergate.

Наєл народився в Чикаго, штат Іллінойс, і виріс у Кувейті. Його батьки, єгипетські бізнесмени Іман Харбі і Фуад Нассар, засновники компанії Diwan Interiors International. Наразі Наєл посідає 44-е місце у світі з конкуру і в цьому році вперше взяв участь в Олімпійських іграх, виступаючи за Єгипет.