Білл Гейтс зізнався, що неодноразово зраджував колишню дружину

Мільярдер не став вдаватися до деталей, але визнав, що припускався помилок, які призвели до розлучення.

Нещодавно ведуча Today Show Саванна Гатрі запитала Білла Гейтса, чи зраджував він свою колишню дружину Мелінду Гейтс під час їхнього 27-річного шлюбу. Мільярдер сказав, що не готовий вдаватися до деталей, однак визнає, що припускався помилок і "завдав біль" своїй колишній дружині. Про це повідомляє Pagesix.

"Я не думаю, що готовий вдаватися до подробиць на цьому етапі, але так, я завдав біль, і я почуваюся жахливо через це", — сказав Білл Гейтс.

Розмірковуючи про своє розлучення, бізнес-магнат додав, що те, що трапилося, сильно вплинуло на нього, оскільки вони з Меліндою були партнерами по життю, разом "виросли", і тепер складно звикнути до того, що вони більше не одружені.

"Я відповідаю за те, що завдав багато болю своїй сім'ї. Це був важкий рік. Мені добре від того, що всі ми зараз рухаємося вперед", — сказав Гейтс. На питання про те, чого він навчився після розлучення, Білл відповів, що не вважає себе експертів у сфері стосунків, тому йому нема чого порадити іншим людям.

"Є такі галузі, як клімат чи здоров'я, в яких я маю досвід, і в таких особистих питаннях, як це, я не вважаю себе експертом. Я повинен бути дуже скромним. …У мене немає хороших порад для інших людей", — пояснив Гейтс.

Нагадаємо, співзасновник Microsoft та один з найбагатших людей у світі Білл Гейтс і його колишня дружина Мелінда оголосили про розставання у травні 2021 року, а в серпні того ж року офіційно розлучилися після 27 років шлюбу. У Гейтсів троє дітей: 26-річна Дженіфер, 22-річний Рорі та 19-річна Фібі.

Як писав Фокус, минулого року старша донька Гейтсів вийшла заміж за 31-річного професійного вершника Найєля Нассара. Весілля коштувало приблизно два мільйони доларів. На церемонії були присутні майже 300 гостей. Наречена була у сукні від Vera Wang.

Зворушливим моментом весілля був танець дочки та батька: Дженіфер танцювала з Біллом під звуки пісні Елтона Джона Can You Feel The Love Tonight із мультфільму "Король Лев".