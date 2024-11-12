Дівчина хотіла довести зраду хлопця та вдавала з себе коханку, а коли довела — пробачила його

Коли хлопця упіймали на гарячому, він почав стверджувати, що знав про перевірку та нібито підігрував дівчині, щоб побачити наскільки вона божевільна.

Синтія Лоя з Техасу вдавала з себе іншу жінку та листувалась від її імені зі своїм хлопцем, щоб довести що він їй зраджує, а коли довела — пробачила йому. Про це пише Mirror.

Синтія підозрювала, що її хлопець їй зраджує, тому зареєструвалась у додатку знайомств з іншого номера та завантажила туди фотографії іншої дівчини. Після цього вона першою написала своєму хлопцеві.

Чоловік відповів, і в ході листування заявив, що їм потрібно тримати свої стосунки в таємниці від його дівчини.

Після цього Синтія вирішила перевірити, кого ж він обере. Для цього вона зателефонувала хлопцеві зі свого номера, а вже під час дзвінку почала писати повідомлення з фейкового акаунту.

"Я писала йому повідомлення від імені іншої дівчини, поки ми розмовляли телефоном. Я написала йому, щоб дізнатися, чи не хоче він зустрітися. Він почав намагатися покласти слухавку, сказав, що має йти допомагати братові", — розповіла Синтія.

Вона все ж вирішила поїхати на зустріч. Проте коли хлопець зрозумів, що його перевіряли, то почав стверджувати, що весь цей час знав, що листувався саме з Синтією, і що він просто хотів побачити, наскільки вона може бути божевільною.

"Я весь цей час знав, що це ти, я знаю, що ти божевільна, я просто хотів перевірити, чи ти приїдеш", — говорив чоловік.

Пара сперечалась близько години і Синтія пробачила його: вони знову зійшлися.

Щоправда, вже через тиждень її серце було розбите, коли вона дізналася, що він знову писав SMS своїй коханці.

"Я зібрала свої речі і пішла з його будинку, не можу повірити, що дозволила собі ходити туди-сюди стільки разів", — зізналася Синтія.

Нагадаємо, дівчина за день переспала з сотнею чоловіків та планує ще з тисячею.