Девушка хотела доказать измену парня и изображала из себя любовницу, а когда доказала — простила его

Когда парня поймали с поличным, он начал утверждать, что знал о проверке и якобы подыгрывал девушке, чтобы увидеть насколько она сумасшедшая.

Синтия Лоя из Техаса выдавала себя за другую женщину и переписывалась от ее имени со своим парнем, чтобы доказать, что он ей изменяет, а когда доказала — простила его. Об этом пишет Mirror.

Синтия подозревала, что ее парень ей изменяет, поэтому зарегистрировалась в приложении знакомств с другого номера и загрузила туда фотографии другой девушки. После этого она первой написала своему парню.

Мужчина ответил, и в ходе переписки заявил, что им нужно держать свои отношения в тайне от его девушки.

После этого Синтия решила проверить, кого же он выберет. Для этого она позвонила парню со своего номера, а уже во время звонка начала писать сообщения с фейкового аккаунта.

"Я писала ему сообщение от имени другой девушки, пока мы разговаривали по телефону. Я написала ему, чтобы узнать, не хочет ли он встретиться. Он начал пытаться положить трубку, сказал, что должен идти помогать брату", — рассказала Синтия.

Она все же решила поехать на встречу. Однако когда парень понял, что его проверяли, то начал утверждать, что все это время знал, что переписывался именно с Синтией, и что он просто хотел увидеть, насколько она может быть сумасшедшей.

"Я все это время знал, что это ты, я знаю, что ты сумасшедшая, я просто хотел проверить, приедешь ли ты", — говорил мужчина.

Пара спорила около часа и Синтия простила его: они снова сошлись.

Правда, уже через неделю ее сердце было разбито, когда она узнала, что он снова писал SMS своей любовнице.

"Я собрала свои вещи и ушла из его дома, не могу поверить, что позволила себе ходить туда-сюда столько раз", — призналась Синтия.

Напомним, девушка за день переспала с сотней мужчин и планирует еще с тысячей.