Женщина пошла на крайние меры, чтобы поймать изменяющего ей парня: его реакция шокировала

Женщина, подозревавшая своего партнера в измене, решила поймать его на "месте преступления". Однако она оказалась совершенно ошеломлена его ответом.

Синтия Лойя из Техаса решила проверить верность своего партнера, использовав фальшивый номер, с которого отправила сообщение парню, притворяясь другой женщиной и была шокирована его реакцией. Это произошло после того, пишет Мirror, как она нашла в телефоне спутника сообщения от другой женщины, поэтому решила устроить ему ловушку, чтобы поймать "на горячем".

Синтия рассказала, что ее партнер ранее изменял ей, но она дала ему еще один шанс и приняла его обратно, в то же время решив проверить его, поскольку боролась с проблемами доверия.

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28-летняя женщина объяснила, что предварительно она внимательно изучила, как пишет сообщения и ставит эмодзи ее соперница, и с помощью приложения для создания текстовых сообщений с фальшивых дубль-номеров она написала своему парню, притворившись другой женщиной. Ее парень незамедлительно ответил поддельному номеру, что им нужно сохранить свои отношения в тайне от Синтии.

Затем она решила проверить, кого из двух женщин мужчина ценит больше, сначала с фальшивого номера попросив о встрече. Синтия утверждает, что он согласился "сразу же". В то же время, когда "настоящая она" захотела встретиться, мужчина попытался резко закончить разговор, сказав, что ему нужно "помочь брату".

После того как она попыталась поговорить с ним откровенно обо всем, мужчина постарался свалить всю вину на нее. Он утверждал, что знал, что это она писала ему, а он просто якобы хотел посмотреть, насколько та сможет далеко зайти.

Как отмечает издание, после споров, длившихся больше часа, она все-таки согласилась принять его обратно, но через неделю Синтия узнала, что тот снова написал своей любовнице.

Напомним, муж узнал о страшном секрете жены после 20 лет брака, хотя о нем знали все вокруг.

Также Фокус писал, что китаец, кроме официальной жены, имел еще четыре любовницы, которые жили в одном комплексе, но не знали друг о друге. Их тайную связь, которая длилась более четырех лет, раскрыли случайно.