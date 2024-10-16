Знали все, но молчали: муж узнал о страшном секрете жены после 20 лет в браке

Мужчина не знал, что жена имела интимные отношения с его братом до их отношений. Все родственники думали, что муж должен был бы догадаться об этом. Теперь муж думает о разводе.

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Тайны в браке бывают часто опасными, особенно когда прожил в отношениях с человеком уже достаточный промежуток времени. И после 20 лет можно узнать страшную тайну, о которой все вокруг знают. Именно о такой узнал неназванный мужчина, которую его жена и даже его собственная семья так долго скрывали от него, о чем он написал в Reddit.

Оказалось, что эту неприятную правду раскрыла его невестка. Она рассказала, что жена мужа раньше встречалась с его братом, когда они были младше. А потом шоком для него стало то, что они имели интимные отношения задолго до того, как муж лишь только начал встречаться с будущей женой, и даже не знал о них.

Позже, мужчина узнал, что вся его семья также знала об этой ситуации. Теперь он чувствует себя разбитым после раскрытия этой тайны и хочет разорвать все контакты со всеми родственниками.

"Они держали это в тайне все эти годы. Я понимаю, что это давняя история, но у нас были проблемы с браком, как и у каждой пары на протяжении многих лет. Я чувствую боль, обиду и почти иррациональную злость, что этот "секрет" был общеизвестен для всей моей семьи", — написал мужчина.

Позже он добавил, что встретился со своим братом. Тот признал, что они с его женой были в очень близких отношениях, и сожалеет, что не сказал брату об этом раньше. Его родственник также добавил, что рассказал об этой связи собственной жене. Она была шокирована, и хотела сообщить герою истории о тайне, которую все от него скрывали.

"Мы с женой уже спим отдельно. Я думаю развестись с ней из-за этого. Я был дураком полжизни для всех близких. Мне кажется, что все они — ублюдки. От моих родителей (которые сказали, что они думали, что я знаю) до моих братьев и сестер, которые все знали. Сейчас я не хочу контактировать с ним, по крайней мере некоторое время", — признал мужчина.

Пользователи Reddit быстро выступили в поддержку мужчины. Большинство сказали автору, что он не безосновательно расстроен из-за этого и ему следует поступить, как он задумал. Один пользователей написал: "Это — очень унизительно. Вы должны решить, сможете ли вы попытаться преодолеть эту ситуацию с этими людьми". В другой заметке комментатор поддержал мужчину и отметил: "Вся семья не уважала вас и заставила вас чувствовать себя дураком. Не позволяйте им пытаться унизить вас и растоптать свои чувства".

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