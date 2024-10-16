Знали всі, але мовчали: чоловік дізнався про страшний секрет дружини після 20 років у шлюбі

Чоловік не знав, що дружина мала інтимні стосунки з його братом до їхніх стосунків. Всі родичі думали, що чоловік мав би здогадатися про це. Тепер він думає про розлучення.

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Таємниці у шлюбі бувають часто небезпечними, особливо, коли прожив у стосунках з людиною вже значний проміжок часу. І після 20 років можна дізнатися страшну таємницю, про яку всі довкола знають. Саме про таку дізнався неназваний чоловік, котру його дружина і навіть його власна родина так довго приховували від нього, про що він написав на Reddit.

Виявилося, що цю неприємну правду розкрила його невістка. Вона розповіла, що дружина чоловіка раніше зустрічалася з його братом, коли вони були молодшими. А потім шоком для нього стало те, що вони мали інтимні стосунки задовго до того, як чоловік лише тільки почав зустрічатися з майбутньою дружиною, і навіть не знав про них.

Пізніше, чоловік дізнався, що вся його сім’я також знала про цю ситуацію. Тепер він подчувається розбитим після розкриття цієї таємниці та хоче розірвати всі контакти з усіма родичами.

"Вони тримали це в таємниці всі ці роки. Я розумію, що це давня історія, але у нас були проблеми зі шлюбом, як і у кожної пари протягом багатьох років. Я відчуваю біль, образу і майже ірраціональну злість, що цей "секрет" був загальновідомий для всієї моєї сім'ї", — написав чоловік.

Пізніше він додав, що зустрівся зі своїм братом. Той визнав, що вони з його дружиною були в дуже близьких стосунках, і шкодує, що не сказав братові про це раніше. Його родич також додав, що розповів про цей зв'язок власній дружині. Вона була шокованою і хотіла повідомити герою історії про таємницю, яку всі від нього приховували.

"Ми з дружиною вже спимо окремо. Я думаю розлучитися з нею через це. Я був дурнем пів життя для всіх близьких. Мені здається, що всі вони — виродки. Від моїх батьків (які сказали, що вони думали, що я знаю) до моїх братів і сестер, які все знали. Зараз я не хочу контактувати з ним, принаймні деякий час", — визнав чоловік.

Користувачі Reddit швидко виступили на підтримку чоловіка. Більшість сказали дописувачу, що він не безпідставно засмучений через це і йому слід вчинити, як він задумав. Один користувачів написав: "Це дуже принизливо. Ви повинні вирішити, чи зможете ви спробувати подолати цю ситуацію з цими людьми". В іншому дописі коментатор підтримав чоловіка, зазначивши: "Вся сім’я не поважала вас і змусила вас почуватися дурнем. Не дозволяйте їм намагатися принизити вас і розтоптати свої почуття".

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