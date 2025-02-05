"Серьезная девушка": 69-летний Билл Гейтс впервые подтвердил новые отношения

Впервые о романе пары заговорили в 2023 году. Они долгое время держали свои отношения в тайне.

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Один из самых богатых людей планеты Билл Гейтс, бывший главный исполнительный директор Microsoft, в свои 69 лет впервые подтвердил, что у него есть "серьезная девушка по имени Пола". Об этом он рассказал во время появления на The Today Show.

Эти слова прозвучали всего через несколько недель после того, как он рассказал, что развод с бывшей женой Мелиндой Френч Гейтс был его худшей ошибкой. Они поженились в 1994 году, родили троих детей и развелись в 2021-м.

С тех пор Гейтса несколько раз замечали в компании Полы Херд, вдовы бывшего генерального директора Oracle Марка Херда. Однако только сейчас миллиардер во всеуслышание заявил о том, что у них все серьезно.

"Итак, мы веселимся, едем на Олимпиаду и много всего интересного", – отметил он.

Херд поразительно похожа на Мелинду. Когда-то сама была руководителем в сфере технологий, а теперь Пола – организатор и организатор мероприятий, а также филантроп. Ее покойный муж, который провел большую часть своей карьеры в технологической компании NCR, а затем в Hewlett-Packard, прежде чем присоединиться к Oracle в 2010 году, на момент своей смерти имел предполагаемый чистый капитал в $500 миллионов.

Билл Гейтс и его возлюбленная уже не раз появлялись вместе на публичных мероприятиях

Вокруг романа Херд и Гейтса слухи начали циркулировать в 2023 году, когда в январе их заметили вместе в Австралии. Они осматривали достопримечательности Сиднея за пределами знаменитого оперного театра города.

С тех пор влюбленных фотографировали вместе на Олимпийских играх 2024 года, баскетбольном матче Университета Бэйлора и на красной дорожке. Их также запечатлели в так называемом летнем лагере миллиардеров в Сан-Вэлли, штат Айдахо, где к ним присоединились Джефф Безос и Лорен Санчес.

Хотя Билл, похоже, находится в стадии счастливого медового месяца, он признался, что не стал бы ничего менять в прошлом, объяснив, как его брак с Мелиндой помог ему оставаться на земле. Гейтс отметил, что даже если наперед знал о разводе, все равно бы прошел этот путь с матерью своих детей.

Мелинда после развода с Биллом тоже нашла новые отношения. Она встречается с технологическим магнатом Филиппом Воном. В октябре 2024 года ее видели с предпринимателем из Сиэтла, когда они пошли на ужин в Нью-Йорке.

Их роман отражает их общие интересы — инновации, бизнес и общее направление жизни после значительных карьерных и личных изменений.

Ранее Фокус писал, что бывшая жена Билла Гейтса засветила помолвочное кольцо с огромным бриллиантом.