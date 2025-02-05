"Серйозна дівчина": 69-річний Білл Гейтс уперше підтвердив нові стосунки

Уперше про роман пари заговорили у 2023 році. Вони довгий час тримали свої стосунки в таємниці.

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Один із найбагатших людей планети Білл Гейтс, колишній головний виконавчий директор Microsoft, у свої 69 років уперше підтвердив, що в нього є "серйозна дівчина на ім'я Пола". Про це він розповів під час появи на The Today Show.

Ці слова пролунали всього за кілька тижнів після того, як він розповів, що розлучення з колишньою дружиною Меліндою Френч Гейтс було його найгіршою помилкою. Вони одружилися 1994 року, народили трьох дітей і розлучилися 2021-го.

Відтоді Гейтса кілька разів помічали в компанії Поли Герд, вдови колишнього генерального директора Oracle Марка Херда. Однак тільки зараз мільярдер привселюдно заявив про те, що у них усе серйозно.

"Отже, ми веселимося, їдемо на Олімпіаду і багато всього цікавого", — зазначив він.

Герд разюче схожа на Мелінду. Колись сама була керівником у сфері технологій, а тепер Пола — організаторка та організаторка заходів, а також філантропка. Її покійний чоловік, який провів більшу частину своєї кар'єри в технологічній компанії NCR, а потім у Hewlett-Packard, перш ніж приєднатися до Oracle 2010 року, на момент своєї смерті мав передбачуваний чистий капітал у $500 мільйонів.

Білл Гейтс і його кохана вже не раз з'являлися разом на публічних заходах

Навколо роману Герд і Гейтса чутки почали циркулювати 2023 року, коли в січні їх помітили разом в Австралії. Вони оглядали визначні пам'ятки Сіднея за межами знаменитого оперного театру міста.

Відтоді закоханих фотографували разом на Олімпійських іграх 2024 року, баскетбольному матчі Університету Бейлора і на червоній доріжці. Їх також сфотографували в так званому літньому таборі мільярдерів у Сан-Веллі, штат Айдахо, де до них приєдналися Джефф Безос і Лорен Санчес.

Хоча Білл, схоже, перебуває у стадії щасливого медового місяця, він зізнався, що не став би нічого міняти в минулому, пояснивши, як його шлюб із Меліндою допоміг йому залишатися на землі. Гейтс зазначив, що навіть якщо наперед знав про розлучення, все одно б пройшов цей шлях із матір'ю своїх дітей.

Мелінда після розлучення з Біллом теж знайшла нові стосунки. Вона зустрічається з технологічним магнатом Філіпом Воном. У жовтні 2024 року її бачили з підприємцем із Сіетла, коли вони пішли на вечерю в Нью-Йорку.

Їхній роман відображає їхні спільні інтереси — інновації, бізнес і загальний напрямок життя після значних кар'єрних та особистих змін.

Раніше Фокус писав, що колишня дружина Білла Гейтса засвітила каблучку для заручин з величезним діамантом.