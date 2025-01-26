"Самая большая ошибка": Билл Гейтс жалеет о разводе после 27 лет брака

В мае 2021 года Билл Гейтс объявил о разводе с женой Мелиндой после более двух десятков лет брака. В этом союзе родилось трое детей: Дженнифер, Рори и Фиби.

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Американский бизнесмен Билл Гейтс жалеет о своем разводе с Мелиндой Гейтс после 27 лет официального союза. Об этом пишет The Sunday Times.

Более того, разрыв с мамой троих своих детей основатель Microsoft назвал "ошибкой, о которой он больше всего жалеет".

По словам Билла Гейтса, он хотел последовать примеру брака своих родителей, который продлился 45 лет, но характеры бывших супругов были слишком "вспыльчивыми".

"Я поощрял Мелинду быть немного спокойнее, чем моя мать, но мы двое были довольно вспыльчивыми. Я проводил с детьми больше времени, чем мой папа, но соотношение все равно было 10:1, а Мелинда выполняла большинство родительских обязанностей. Мы прекрасно провели время", — признался основатель Microsoft.

Билл и Мелинда Гейтс Фото: Gates Foundation

В частности, Гейтс признался, что первые несколько лет после развода он чувствовал себя очень подавленно: ему было жаль отпускать столько совместных воспоминаний и достижений.

"Есть что-то необыкновенное в том, чтобы провести всю свою взрослую жизнь с одним человеком. Совместные воспоминания, глубина того, чего вы вместе достигали, и рождение детей — все это особенное. Когда мы развелись, это было невероятно тяжело. Развод был несчастным для меня и Мелинды как минимум два года", — отметил бизнесмен.

Билл и Мелинда Гейтс Фото: Gates Foundation

В мае 2021 года Билл Гейтс объявил о разводе с женой Мелиндой после 27 лет брака. В этом союзе родилось трое детей: Дженнифер, Рори и Фиби.

После этого бизнесмен, по слухам, начал встречаться с Паулой Герд — женщиной, которая является вдовой бывшего генерального директора Oracle Марка Герда. Впрочем, пара не комментировала публично свои отношения.

Напомним, дочь Билла Гейтса во второй раз родила.

Также Фокус писал о слухах о помолвке Билла Гейтса и Паулы Герд.