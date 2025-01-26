"Найбільша помилка": Білл Гейтс шкодує про розлучення після 27 років шлюбу

У травні 2021 року Білл Гейтс оголосив про розлучення з дружиною Меліндою після понад двох десятків років шлюбу. У цьому союзі народилося троє дітей: Дженніфер, Рорі та Фібі.

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Американський бізнесмен Білл Гейтс шкодує про своє розлучення з Меліндою Гейтс після 27 років офіційного союзу. Про це пише The Sunday Times.

Ба більше, розрив з мамою трьох своїх дітей засновник Microsoft назвав "помилкою, про яку він найбільше шкодує".

За словами Білла Гейтса, він хотів наслідувати приклад шлюбу своїх батьків, який тривав 45 років, але характери колишнього подружжя були занадто "запальними".

"Я заохочував Мелінду бути трохи спокійнішою, ніж моя мати, але ми двоє були доволі запальними. Я проводив з дітьми більше часу, ніж мій тато, але співвідношення все одно було 10:1, а Мелінда виконувала більшість батьківських обов’язків. Ми чудово провели час", — зізнався засновник Microsoft.

Білл та Мелінда Гейтс Фото: Gates Foundation

Зокрема, Гейтс зізнався, що перші кілька років після розлучення він почувався дуже пригнічено: йому було шкода відпускати стільки спільних спогадів і досягнень.

"Є щось надзвичайне в тому, щоб провести все своє доросле життя з однією людиною. Спільні спогади, глибина того, чого ви разом досягали, і народження дітей — усе це особливе. Коли ми розлучилися, це було неймовірно важко. Розлучення було нещасним для мене і Мелінди щонайменше два роки", — зазначив бізнесмен.

Білл та Мелінда Гейтс Фото: Gates Foundation

У травні 2021 року Білл Гейтс оголосив про розлучення з дружиною Меліндою після 27 років шлюбу. У цьому союзі народилося троє дітей: Дженніфер, Рорі та Фібі.

Після цього бізнесмен, за чутками, почав зустрічатися з Паулою Герд — жінкою, яка є вдовою колишнього генерального директора Oracle Марка Герда. Втім, пара не коментувала публічно свої стосунки.

Нагадаємо, донька Білла Гейтса вдруге народила.

Також Фокус писав про чутки щодо заручин Білла Гейтса та Паули Герд.