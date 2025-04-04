Найстрашніша розмова: колишня дружина Білла Гейтса розкрила причину розлучення з мільярдером

60-річна філантроп Мелінда Гейтс, колишня дружина мільярдера і засновника Microsoft Білла Гейтса, зізналася, що час від часу бачиться з ним на сімейних заходах на кшталт випускних їхніх трьох дітей, і все відбувається "по-дружньому".

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Про це вона розповіла журналу People, героїнею якого стала.

Стриманий опис Гейтс чоловіка, за яким вона провела десятиліття у шлюбі, журналісти інтерпретують як останню спробу дистанціюватися від охопленого скандалами Білла. Їхнє гучне розлучення, завершене в серпні 2021 року, сталося після того, як вона не змогла змиритися з його зв'язками з педофілом Джеффрі Епштейном.

Більш детально про крах 27-річного союзу Мелінда написала у своїй книзі "Наступний день: переходи, зміни і рух уперед". За її словами, вона сказала Біллу, що хоче жити окремо після того, як у ЗМІ стало відомо про його зв'язки з Епштейном.

Подружжя вирушило в поїздку в Нью-Мексико в лютому 2020 року, яку Мелінда спочатку планувала здійснити одна. В останній вечір вона посадила батька своїх дітей і сказала йому, що хоче почати жити окремо.

"Це була одна з найстрашніших розмов, які в мене були", — йдеться в книзі.

Раніше місіс Гейтс пояснювала, що дружба Білла і Джеффа була чинником, який спонукав її наполягати на розлученні. Гейтс сказав, що він глибоко шкодує про час, проведений з Епштейном, але його ніколи не звинувачували в будь-яких правопорушеннях. У мемуарах Мелінда підкреслила, що Білл був "сумним і засмученим", але також "розуміючим і шанобливим".

Оскільки молодша з їхніх дітей, Фібі, все ще навчалася в старшій школі, пара вирішила пожити разом до випускного і продовжила виступати єдиним фронтом на підтримку своєї благодійної організації Bill and Melinda Gates Foundation.

У Білла і Мелінди Гейтс троє дітей

Мелінда зізналася, що тоді в неї почалися "панічні атаки".

"У Білла репутація одного з найжорсткіших переговірників у світі", — сказала вона про їхнє майбутнє розлучення. Однак після довгої й часом "ніжної" розмови вони вирішили припинити шлюб, зробивши публічну спільну заяву 2021 року.

Жінка описала цей процес як "виснажливий".

Говорячи про зв'язки її колишнього чоловіка з Епштейном, Мелінда зізнавалася:

"Мені не подобалося, що він зустрічався з Джеффрі Епштейном. Я ясно дала йому це зрозуміти. Я також зустрічалася з Джеффрі Епштейном лише один раз. Я хотіла побачити, хто ця людина, і пошкодувала про це з тієї секунди, як переступила поріг. Він був огидним, втіленим злом. Після цього мені снилися кошмари про це. Ось чому моє серце розривається через цих молодих жінок. Ось що я відчувала, а я вже доросла жінка. Він був жахливий".

Мелінда Гейтс написала книгу спогадів

Білл у минулому говорив, що його спілкування з Епштейном було неправильним рішенням:

"Зустріч з Епштейном була помилкою, про яку я глибоко шкодую".

Після розлучення пара залишилася жити в Сіетлі, а троє їхніх дітей — 28-річна Дженніфер, 25-річний Рорі та 22-річна Фібі — переїхали на Східне узбережжя.

"Одна з найважливіших речей у моєму житті — бути присутньою на важливих моментах у житті моїх дітей, а тепер і моїх онуків", — сказала Мелінда.

Нещодавно Білл публічно розлучився з 62-річною Полою Герд, вдовою колишнього генерального директора Oracle Марка Герда. Раніше він зізнавався у своїх зрадах.

Щодо Мелінди, то в неї є коханий чоловік, з яким вона "дуже, дуже щаслива", але не називає його імені.

Раніше Фокус писав, що Білл Гейтс взявся за виробництво олії з повітря.