Джеффрі Епштайн шантажував Білла Гейтса через роман із росіянкою

Білл Гейтс зустрічався з Мілою Антоновою, професійною гравчинею у бридж, коли був одружений.

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Джеффрі Епштайн погрожував Біллу Гейтсу через роман співзасновника Microsoft із 20-річною росіянкою. Епштайн намагався створити благодійний фонд, до якого, як він сподівався, додасть мільярдера як якірного донора. Про це пише The Wall Street Journal.

Джеффрі Епштайн, звинувачений в організації проституції, наклав на себе руки у тюремній камері у 2019 році. Однак фінансист був знайомий з багатьма селебриті, політиками та бізнесменами. Вважається, що кінець шлюбу Білла Гейтса поклало саме знайомство з Епштайном.

Проте з'ясувалося, що Епштайн шантажував Гейтса, намагаючись примусити його до фінансування багатомільярдного благодійного фонду.

Співзасновник Microsoft познайомився з Мілою Антоновою приблизно в 2010 році, коли їй було приблизно 20 років. Епштайн познайомився з нею у 2013 році та пізніше заплатив їй за відвідування школи програмування. За словами людей, знайомих із цим питанням, у 2017 році Епштайн написав Гейтсу по електронній пошті та попросив відшкодувати вартість курсу.

Білл Гейтс та Мелінда Гейтс Фото: Gates Foundation

Електронний лист прийшов після того, як засуджений сексуальний злочинець щосили намагався і не зміг переконати Гейтса фінансувати свій фонд, який Епштайн намагався створити з JPMorgan Chase.

"Містер Гейтс зустрічався з Епштайном виключно з філантропічною метою. Не зумівши вивести Гейтса за межі цих питань, Епштайн безрезультатно намагався використати минулі стосунки, щоб загрожувати Гейтсу", — заявила прессекретарка мільярдера.

У 2006 році Епштайна звинуватили в сексуальному насильстві над дівчатами віком 14 років, а у 2008 році він визнав себе винним у домаганнях та вербуванні неповнолітніх для проституції. Він опинився у в'язниці Флориди та був зареєстрований як сексуальний злочинець. Після того, як Miami Herald повідомила про десятки інших жінок, які заявили, що зазнавали насильства, його заарештували в 2019 році за звинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Пізніше того ж року він помер у в'язниці, чекаючи суду, що, на думку судмедексперта, було самогубством.

67-річний Гейтс сказав, що кілька разів зустрічався з Епштайном лише для того, щоб обговорити благодійність, про що він шкодує та називає помилкою.

Міла Антонова, російська гравець у бридж, відмовилася коментувати те, що відбувалося, сказавши, що не знала, ким був Епштайн, коли вони зустрілися.

"Я гадки не мала, що він був злочинцем або мав якісь приховані мотиви. Я просто думала, що він успішний бізнесмен і хотів допомогти. Мені противний Епштейн і те, що він зробив", — заявила Антонова.

Нові подробиці про Епштайна та Гейтса розкривають складність їхніх відносин і вносять ясність у те, як діяв Епштейн. У період між 2008 та 2019 Епштейн проводив дні, зустрічаючись з політиками, бізнесменами, вченими та знаменитостями. Він надавав послуги та прагнув використовувати зв'язки у своїх цілях. А коли стосунки зіпсувалися, він починав використовувати проти знайомих те, що він про них дізнався.

Джеффрі Епштейн Фото: Getty Images

Гейтс зі статком понад 100 мільярдів доларів і одним із найбільших у світі філантропів був одним із найвідоміших імен у календарі Епштайна.

Документи показують, що починаючи з 2011 року, у Гейтса було заплановано понад пів дюжини зустрічей з Епштайном, враховуючи вечері в його таунхаусі в Нью-Йорку. Згідно з бортовими записами, Гейтс вилетів на приватному літаку Епштайна з Нью-Джерсі до Флориди у березні 2013 року. Цього ж місяця двоє чоловіків зустрілися у Франції з офіційною особою комітету Нобелівської премії миру. У вересні 2014 року вони провели разом велику частину дня у Нью-Йорку, зустрічаючись з іншими мільярдерами.

Уроки бриджу

Гейтс сказав, що навчився грати в бридж у своїх батьків, і карткова гра стала одним із його улюблених захоплень. Гейтс грав з Антоновою, ще однією фанаткою гри. Згідно з її профілем в LinkedIn, вона навчалася в університеті в Росії з 2000 по 2005 рік. Пізніше вона заснувала бридж-клуб у США, перш ніж почати працювати інженером-програмістом.

У відео, розміщеному в мережі в 2010 році, Антонова розповіла про зустріч з Гейтсом на турнірі з бриджу та гри проти співзасновника Microsoft.

Міла Антонова та Білл Гейтс на турнірі з бриджу Фото: Соцмережi

Антонова мала ідею стартапу: онлайн-уроків з гри в бридж і вона шукала кошти для цього. Документи, які опинилися у розпорядженні журналістів, показують, що Борис Ніколич, довірена особа Гейтса і головний науковий консультант у той час, який також знав Епштвйна, познайомив Антонову з Епштайном, щоб допомогти їй зібрати кошти.

Виступ Мили Антонової

Ніколіч сказав, що коли він вперше зустрівся з Епштайном, вони обговорювали лише благодійність.

"Я глибоко шкодую, що взагалі познайомився з Епштайном. Його злочини огидні. Я ніколи не помічав, що він поводиться дивно. Я співчуваю його жертвам та їхнім родинам", — заявив Борис.

Антонова та Ніколіч зустрілися в таунхаусі Епштайна у листопаді 2013 року, де вона представила Епштайну свою пропозицію. Вона хотіла зібрати 500 тисяч доларів на проєкт BridgePlanet. Він повинен був просувати бридж і навчати цій грі.

Після Антонова написала електронного листа, в якому подякувала Епштайну за зустріч та розгляд пропозиції. За словами Антонової, Епштайн зрештою не інвестував у проєкт.

Наступного року, у листопаді 2014 року, Антонова зупинялася у квартирі в Нью-Йорку, наданій Епштайном, але стверджує, що не спілкувалася з ним. Коли їй не вдалося знайти інвесторів, вона вирішила стати програмісткою та попросила кілька знайомих позичити їй грошей на навчання. Епштайн сплатив курси, але Антонова стверджує, що він нічого за це не хотів.

Зв'язок з JPMorgan та шантаж

А після того, як Гейтс не погодився стати інвестором фонду JPMorgan Епштейна, він намагався переконати мільярдера, звертаючись до його співробітників та топменеджерів Microsoft.

Але до шантажу Епштайн вдався лише в 2017 роіц. Він надіслав Біллу Гейтсу листа з проханням відшкодувати йому витрати на уроки Антонової. Сума була незначною, але тон повідомлення натякав на те, що таємний роман Гейтса може стати очевидним.

За словами речника Гейтса — він не платив.

Міла Антонова відмовилася коментувати передбачувані стосунки з Біллом Гейтсом. На той момент їй було близько 20 років, Гейтсу – близько 50 років. Він був одружений з Меліндою Гейтс і виховував трьох дітей.

Білл Гейтс із сім'єю Фото: Instagram thisisbillgates

Нагадаємо, раніше стало відомо, що скандальний "острів педофілів" Епштайна купив інвестор і підприємець Стівен Декофф, який збирається побудувати там шикарний готель.