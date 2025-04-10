Пушистый джентльмен: девушка привела пса в качестве спутника на свадьбу (фото)

На свадьбе в США необычным гостем стал голдендудль по кличке Кейп, которого хозяйка привела в качестве спутника. Одетый в пиджак и галстук-бабочку, пес покорил гостей и стал звездой в социальных сетях.

Related video

Об этом американка рассказала в одном из своих видео в TikTok.

На одной из недавних свадеб в США внимание гостей неожиданно привлек не жених и не невеста, а очаровательный голдендудль по кличке Кейп. Его хозяйка Демена решила привести своего пушистого друга в качестве спутника на торжество, и не прогадала. Весь вечер он был в центре внимания, а теперь завоевывает сердца пользователей TikTok.

Желая чувствовать себя комфортно на свадьбе друга, Демена попросила разрешения взять с собой Кейпа — и пара молодоженов с радостью поддержала идею. Для торжественного выхода собака получила специальный наряд: синий пиджак и черный галстук-бабочку, идеально сочетающиеся с платьем хозяйки. Вместе они смотрелись как настоящая гламурная пара.

Собака в смокинге покорила сердца людей Фото: TikTok

На опубликованном 2 апреля видео в TikTok-аккаунте @capethedood показаны трогательные и забавные моменты вечера: Кейп позирует на фоне арки, сидит за столом среди гостей, веселится на танцполе и даже сменяет наряд на футболку с признанием в любви к виновникам торжества. Подпись под видео гласит: "Лучший +1 когда-либо".

Интернет не остался равнодушным. Ролик набрал более 233 тысяч просмотров и десятки тысяч лайков. Пользователи в восторге от идеи брать на свадьбу собак, а Кейпа назвали "настоящей иконой" и "лучшим мальчиком". Даже официальный аккаунт Chewy не удержался от комментария:

"Он сменил наряд!!! Настоящая икона", — отметили представители Chewy.

Кейп доказал, что идеальный спутник на свадьбе — это тот, кто всегда рядом, кто не даст заскучать и с кем можно пуститься в пляс. И если раньше брать с собой собаку на свадьбу казалось странной затеей, то теперь, похоже, это может стать новой модой.

Ранее Фокус сообщал, что пес притворился мертвым, чтобы не идти гулять, и стал звездой в TikTok. Интернет снова нашел своего героя. На этот раз им стал пес, который наотрез отказался идти на прогулку и с невероятным упрямством лег посреди улицы в Бруклине, Нью-Йорк (США).

Также стало известно, что 16-летняя такса вновь обрела молодость после "побега" из дома. Эмма Питерс из США решила немного "обмануть" свою пожилую собаку, позволив ей сбежать. Ролик быстро стал вирусным в соцсетях.