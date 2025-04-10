Пухнастий джентльмен: дівчина привела пса як супутника на весілля (фото)

На весіллі в США незвичайним гостем став голдендудль на прізвисько Кейп, якого господиня привела як супутника. Одягнений у піджак і краватку-метелика, пес підкорив гостей і став зіркою в соціальних мережах.

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Про це американка розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

На одному з недавніх весіль у США увагу гостей несподівано привернув не наречений і не наречена, а чарівний голдендудль на прізвисько Кейп. Його господиня Демена вирішила привести свого пухнастого друга як супутника на торжество, і не прогадала. Весь вечір він був у центрі уваги, а тепер завойовує серця користувачів TikTok.

Бажаючи почуватися комфортно на весіллі друга, Демена попросила дозволу взяти з собою Кейпа — і пара молодят з радістю підтримала ідею. Для урочистого виходу собака отримав спеціальне вбрання: синій піджак і чорну краватку-метелика, які ідеально поєднуються з сукнею господині. Разом вони виглядали як справжня гламурна пара.

Собака в смокінгу підкорив серця людей Фото: TikTok

На опублікованому 2 квітня відео в TikTok-акаунті @capethedood показано зворушливі й кумедні моменти вечора: Кейп позує на тлі арки, сидить за столом серед гостей, веселиться на танцмайданчику і навіть змінює вбрання на футболку з освідченням у коханні винуватцям торжества. Підпис під відео свідчить: "Найкращий +1 коли-небудь".

Інтернет не залишився байдужим. Ролик набрав понад 233 тисячі переглядів і десятки тисяч лайків. Користувачі в захваті від ідеї брати на весілля собак, а Кейпа назвали "справжньою іконою" і "найкращим хлопчиком". Навіть офіційний акаунт Chewy не втримався від коментаря:

"Він змінив вбрання!!! Справжня ікона", — зазначили представники Chewy.

Кейп довів, що ідеальний супутник на весіллі — це той, хто завжди поруч, хто не дасть занудьгувати і з ким можна пуститися в танок. І якщо раніше брати з собою собаку на весілля здавалося дивною витівкою, то тепер, схоже, це може стати новою модою.

Раніше Фокус повідомляв, що пес прикинувся мертвим, щоб не йти гуляти, і став зіркою в TikTok. Інтернет знову знайшов свого героя. Цього разу ним став пес, який навідріз відмовився йти на прогулянку і з неймовірною впертістю ліг посеред вулиці в Брукліні, Нью-Йорк (США).

Також стало відомо, що 16-річна такса знову набула молодості після "втечі" з дому. Емма Пітерс зі США вирішила трохи "обдурити" свою літню собаку, дозволивши їй втекти. Ролик швидко став вірусним у соцмережах.