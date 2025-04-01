"Увімкнула турбо": 16-річна такса знову відчула молодость після "втечі" з дому (відео)

Емма Пітерс зі США вирішила трохи "обдурити" свого літнього собаку, інсценувавши для нього втечу з дому. Ролик швидко став вірусним у соцмережах.

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Відео зі зворушливою історією втечі 16-річної міні-такси на прізвисько Лілі Белл набрало понад 5,5 мільйона переглядів у TikTok.

Такса на прізвисько Лілі Белл з'явилася в родині, коли Еммі було всього 8 років. Відтоді вірна собака була поруч. Але з віком домашня тварина помітно сповільнилася, і Пітерс захотілося подарувати їй трохи відчуття свободи — як у молоді роки.

Під час сімейного візиту до будинку дитинства американка помітила, що ворота на задньому дворі залишаються відчиненими, коли гості заходять і виходять. Саме тоді в неї й з'явилася ідея. Вона дозволила Лілі Белл самостійно вийти за межі ділянки, не підганяючи і не стримуючи її.

У відео, опублікованому в TikTok-акаунті @hazel.bea.weenie, показано, як Лілі Белл обережно виходить за ворота, немов не вірячи своїй удачі, а потім прискорюється і прямує до тротуару. Емма йде слідом, спостерігаючи, як в її вихованці немов прокидається нове життя.

"Вона одразу ж пожвавилася, щойно вийшла. Її енергія трималася ще кілька годин", — зазначила Пітерс.

Коли прогулянка закінчилася, Лілі Белл повернулася додому і заснула в ліжку. Пітерс каже, що обов'язково повторить для неї це "маленьке свято".

"Я зняла це відео просто для себе — щоб запам'ятати цей момент. Зараз я намагаюся якомога частіше фотографувати і знімати її. Не знаю, скільки часу в нас залишилося разом", — зізналася Емма.

Публікація в TikTok викликала бурхливу реакцію: 5,5 мільйона переглядів.

"Дивився на швидкості х2, щоб вона виглядала швидше", "Еквівалентно тому, як якби ви дозволили бабусі випити 5 коктейлів "Маргарита" за вечерею після церкви", "О боже, я втратив контроль, коли вона почала набирати швидкість, лол", "вона ввімкнула турбо", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що рибалка став зіркою соцмереж після розповіді про свій улов. Чоловік вирушив на звичайну риболовлю, а повернувся зі знахідкою, яка могла б бути доказом у кримінальній справі. Історія швидко зацікавила користувачів соцмереж.

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