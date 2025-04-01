"Включила турбо": 16-летняя такса вновь обрела молодость после "побега" из дома (видео)

Эмма Питерс из США решила немного "обмануть" свою пожилую собаку, инсценировав для нее побег из дома. Ролик быстро стал вирусным в соцсетях.

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Видео с трогательной историей побега 16-летней мини-таксы по кличке Лили Белл набрало более 5,5 миллиона просмотров в TikTok.

Такса по кличке Лили Белл появилась в семье, когда Эмме было всего 8 лет. С тех пор верная собака была рядом. Но с возрастом домашнее животное заметно замедлилось, и Питерс захотелось подарить ей немного ощущения свободы — как в молодые годы.

Во время семейного визита в дом детства американка заметила, что ворота на заднем дворе остаются открытыми, когда гости заходят и выходят. Именно тогда у нее и появилась идея. Она позволила Лили Белл самостоятельно выйти за пределы участка, не подгоняя и не сдерживая ее.

В видео, опубликованном в TikTok-аккаунте @hazel.bea.weenie, показано, как Лили Белл осторожно выходит за ворота, словно не веря своей удаче, а затем ускоряется и направляется к тротуару. Эмма идет следом, наблюдая, как в ее питомце словно просыпается новая жизнь.

"Она сразу же оживилась, как только вышла. Ее энергия держалась еще несколько часов", — отметила Питерс.

Когда прогулка закончилась, Лили Белл вернулась домой и уснула в кровати. Питерс говорит, что обязательно повторит для нее этот "маленький праздник".

"Я сняла это видео просто для себя — чтобы запомнить этот момент. Сейчас я стараюсь как можно чаще фотографировать и снимать ее. Не знаю, сколько времени у нас осталось вместе", — призналась Эмма.

Публикация в TikTok вызвала бурную реакцию: 5,5 миллиона просмотров.

"Смотрел на скорости х2, чтобы она выглядела быстрее", "Эквивалентно тому, как если бы вы позволили бабушке выпить 5 коктейлей "Маргарита" за ужином после церкви", "О боже, я потерял контроль, когда она начала набирать скорость, лол", "она включила турбо", — писали они.

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