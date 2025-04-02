Пес притворился мертвым, чтобы не идти гулять, и стал звездой в TikTok (видео)

Интернет снова нашел своего героя. На этот раз им стал пес, который наотрез отказался идти на прогулку и с невероятным упрямством лег посреди улицы в Бруклине, Нью-Йорк (США).

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Видео с этой сценой, опубликованное 20 марта в TikTok пользователем @big_sis_27, быстро стало вирусным.

На кадрах видно как мужчина, изо всех сил пытается выгулять своего четвероногого друга, который категорически против этого. Вместо того чтобы с энтузиазмом исследовать улицы, собака предпочитает лечь на тротуаре и притвориться мертвой. Попытки хозяина поднять питомца заканчиваются полным провалом, а в какой-то момент он даже бросает поводок и уходит — в надежде, что упрямец пойдет за ним. Но нет: пес остается дальше лежать.

"Нас это никак не беспокоит, 2025 год", — гласит подпись под видео.

Похоже, пользователи соцсети увидели в этом нечто большее, чем просто смешной момент. Люди оставляли комментарии с шутками и даже признаниями в любви к собаке:

"Это как истерика у ребенка, ха-ха";

"Этот пес так любим, что ни на секунду не поверил, будто человек уйдет без него";

"Интересно, кто-то так же снимает меня и мою собаку?.."

Издание Newsweek отмечает, что профессионалы напоминают, что хотя прогулки с собакой считаются естественным ритуалом, не все питомцы с рождения обожают выходить на улицу. Американский клуб собаководства (AKC) советует не торопить собаку, создавать положительные ассоциации с прогулками и поощрять лакомствами.

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