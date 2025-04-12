Невеста потеряла платье на собственной свадьбе: как это могло с ней произойти (фото)

Британка рассказала об инциденте, который мог испортить самый важный день ее жизни. Видео с моментом осознания того, что ее свадебное платье исчезло, собрало более полумиллиона просмотров

Related video

Эта история, впервые опубликованная в TikTok, поразила интернет-сообщество.

30-летняя Даниэль Оливия Лит из Ланкашира, Великобритания, пережила настоящий кошмар, когда осознала, что ее свадебное платье исчезло всего за несколько часов до торжественной церемонии в испанской Марбелье.

Нервный срыв у невесты

Невеста планировала идеальную свадьбу в родном городе. Прибыв в Испанию за два дня до торжественного события, она с семьей остановилась на вилле, расположенной в полутора часах от места празднования. Однако в день свадебный наряд и фата исчезли.

"У меня был настоящий нервный срыв. Я сделала весь макияж, прическу, но свадебного платья на манекене все еще не было. Попросила сестру выяснить, что происходит, и вот тут все началось. Она сказала: "Мы не можем найти твое платье и фату". После этого началась паника", — призналась Даниэль в интервью Newsweek.

Исчезновение свадебного платья

Как выяснилось, платье могло остаться на вилле в часе езды от отеля. Поскольку до церемонии оставалось всего четыре часа, единственной надеждой для невесты стал ее возлюбленный.

"В конце концов он нашел большую коробку за дверью на вилле и черную коробку с моей фатой и показал нам по FaceTime. Я могла бы кричать от счастья", — поделилась Даниэль.

У женщины на свадьбе произошел нервный срыв Фото: TikTok

Через полтора часа мужчина доставил свадебный наряд в отель — как раз вовремя для фотосессии.

"Я старалась сохранять спокойствие на протяжении всего времени, поскольку не хотела, чтобы это испортило все утро. У нас был удивительный праздник, и люди до сих пор говорят о нашей свадьбе", — подытожила счастливая невеста.

Реакция зрителей в сети

Видео с настоящей свадебной драмой собрало 511 тысяч просмотров и множество комментариев от пользователей TikTok.

"Это то, о чем людям снятся кошмары!" — написал один из комментаторов.

"Ты могла бы выйти замуж в том, что была одета на видео, это выглядит так роскошно", — отметила другая пользовательница, имея в виду элегантный наряд Даниэль.

Порой мелочи могут разрушить даже самую детально спланированную свадьбу. Ранее Фокус писал, что в Нью-Дели отец невесты отменил церемонию, как только увидел, как будущий зять энергично танцует под песню из фильма "Злодей" под названием "Что скрывается под блузкой". Такое зрелищное шоу явно не соответствовало представлениям семьи.

Другая ситуация произошла в Миннесоте (США), где 23-летняя Дженнифер Мейер потратила более 600 долларов на свадебные приглашения. Однако после их рассылки девушка заметила досадную орфографическую ошибку, которая испортила впечатление от всего оформления.