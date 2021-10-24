Донька загиблого Пола Уокера вийшла заміж: до вівтаря її супроводжував Він Дізель (фото)

Весілля пройшло в Домінікані ще минулого місяця, але на публіку про церемонію Мідоу Уокер повідомила лише 23 жовтня.

22-річна дочка Пола Уокера Мідоу Уокер вийшла заміж за актора Луї Торнтон-Аллана. Церемонія одруження пройшла ще минулого місяця в Домінікані, але фотографію з весілля Уокер опублікувала в Instagram лише зараз.

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У публікації всього дві фото — як Мідоу Уокер йде до вівтаря одруження в супроводі з Він Дизелем, а на другій фотографії вже відбитий момент, як пара стала чоловіком і дружиною.

На цей час публікація зібрала понад 2,5 млн вподобайок і понад 20 тисяч коментарів.

Як пише The Sun, пара почала зустрічатися мінімум з липня 2021 року. Спершу Луї Торнтон-Аллан опублікував пост в Instagram назвавши Мідоу "найкращою подругою". Незабаром після цього він опублікував сторіз з дівчиною підписавши її "моя любов". Однак невідомо, скільки часу Прозустрічалися пара до публікацій в Instagram.

Пол Уокер загинув в автокатастрофі у 2013 році. У сазі "Форсаж" він разом з Вином Дизелем грали одну з провідних ролей в кінострічках. Остання частина за участю Пола Уокера вийшла у 2015 році під 7 номером. На момент смерті Пола Мідоу Уокер було 15 років.

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