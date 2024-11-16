Медіум, яка розмовляє з мертвими, стверджує, що її переслідував дух актора Пола Вокера

Арі Лайонс стверджує, що здатність спілкуватися з духами передалася їй від бабусі, але деякі бувають агресивними, як зірка "Форсажу".

Медіум Арі Лайонс зі США стверджує, що її переслідував дух актора Пола Вокера з фільмів "Форсаж". Про це пише Mirror.

Пол Вокер, найбільш відомий за роллю Брайана О'Коннора у франшизі "Форсаж", загинув у ДТП 30 листопада 2013 року. І Арі зв'язувалася з ним за допомогою дошки Віджа. Жінка стверджує, що здібності проявилися в неї в дитинстві після смерті її бабусі, яка також була медіумом.

"Я пам'ятаю, як розмовляла із земними духами, коли була зовсім маленькою, але пізніше — з ангелами та демонічними сутностями. Було важко тримати все це в собі. Я розповіла про це мамі тільки в 30 років. Вона мені не повірила", — розповіла Арі, повідомивши, що пізніше мати змирилася з її даром.

Арі заявила, що у неї був зв'язок із Полом Вокером через рік після його смерті.

"Я почула його голос у своїй кімнаті й одразу зрозуміла, хто він. Він слідував за мною цілий тиждень. Я не пам'ятаю точно, що він сказав, але пам'ятаю тільки, що він продовжував говорити. Я побачила його в білій сорочці та синіх джинсах. Він розповідав про свій фільм, який вийде після його смерті. Він також розповів мені, що йому подобається, наприклад, океан і відпочинок на природі. Мені довелося пошукати цю інформацію в Google, але все, що він говорив і розповідав мені, було в інтернеті", — розповіла Арі.

Незважаючи на те, що Арі знає про можливий скептицизм з приводу її "дару", вона стверджує, що зв'язується з духами не заради грошей і не збирається зловживати своїм зв'язком з тими, хто помер, заради особистої слави.

"Я просто хочу допомагати людям. Я не хочу бути артисткою", — наполягає вона.

Будучи відданою мисливицею за привидами з дев'яти років, Арі стверджує, що її вірна дошка Віджа надійна "майже завжди", коли вона взаємодіє зі світом духів. Для неї "повага" має першорядне значення під час використання будь-яких інструментів у її медіумічній практиці — чи то дошка Віджа, чи то карти Таро, чи то навіть кристали.

"Усі одержимі дошкою Віджа через враження, які виникають під час її використання. Люди люблять лякатися. Їм подобається спостерігати за тим, як розгортаються такі моторошні речі. Але існує безліч гаджетів, які можна використовувати для зв'язку з потойбічним світом", — заявила вона.

А тим, хто залишається скептиком, Арі радить спробувати. "Ви можете пошкодувати про це, а можете просто полюбити. Це інший світ, і деякі люди вірять у це, тільки коли бачать", — підсумувала вона.

Нагадаємо, 2021 року донька Пола Вокера, Мідоу, вийшла заміж. До вівтаря її вів Він Дізель, який грав у франшизі "Форсаж" разом з її покійним батьком.