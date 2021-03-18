Рианна купила особняк в Беверли-Хиллз за $13,8 млн (фото)

Через дорогу от певицы живет Пол Маккартни, а неподалеку – Мадонна.

33-летняя певица Рианна стала владелицей особняка в Беверли-Хиллз, заплатив за него $13,8 млн, передает TMZ.

Дом площадью 708 квадратных метров, построенный в 1930-ых годах, имеет пять спален, семь ванных комнат и огромную кухню, отделанную мрамором. Также там есть спортзал, спа, просторная гостиная.

Жилье отличается изысканным дизайном, который сочетает в себе новые и традиционные элементы. Он выполнен в стиле фермерского дома.

Размер всего участка, который теперь является собственностью артистки, составляет 2043 "квадрата". На нем есть бассейн, открытый двор, площадка для барбекю и кострища, а по периметру он окружен высокой изгородью, что гарантирует звезде приватность и отдых от папарацци.

Кроме роскошной недвижимости, Рианна обзавелась и знаменитыми соседями. Через дорогу от нее – дом сэра Пола Маккартни, с которым она ранее вместе работала над хитом FourFiveSeconds в 2015 году. Поблизости также живут Мэрайя Кэри и Мадонна.

Знаменитость купила дом через неделю после того, как стало известно о том, что она расширит свою империю моды и красоты, включив в нее линию средств по уходу за волосами и инструментов под названием Fenty Hair. Певица зарегистрировала товарный знак для ряда новых продуктов, таких как расслабляющие средства, воск, средства для выпрямления волос, бигуди, средства для окрашивания волос и тому подобное.

Ранее LVMH закрыл модный бренд Рианны Fenty, просуществовавший два года. Причиной стали низкие продажи. Однако это не остановило артистку, и она представила новые бизнес-проекты.

Напомним, незадолго до своего дня рождения звезда поделилась откровенным фото, на котором позирует в одних мужских боксерах Savage x Fenty и массивных украшениях от Jade Brothers.

В январе прошлого года Рианну заподозрили в романе с репером A$AP Rocky после того, как они вместе посетили благотворительный концерт в Нью-Йорке. Их еще несколько раз видели вместе, однако пара никак не комментирует свои отношения.