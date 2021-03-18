Ріанна придбала маєток у Беверлі-Гіллз за $13,8 млн (фото)

Через дорогу від співачки живе Пол Маккартні, а неподалік — Мадонна.

33-річна співачка Ріанна стала власницею маєтку в Беверлі-Гіллз, заплативши за нього $13,8 млн, передає TMZ.

Будинок площею 708 квадратних метрів, побудований в 1930-их роках, має п'ять спалень, сім ванних кімнат і величезну кухню, оброблену мармуром. Також там є спортзал, спа, простора вітальня.

Житло відрізняється вишуканим дизайном, який поєднує в собі нові та традиційні елементи. Він виконаний в стилі фермерського будинку.

Розмір всієї ділянки, який тепер є власністю артистки, становить 2 043 "квадрати". На ньому є басейн, відкритий двір, майданчик для барбекю і вогнища, а по периметру він оточений високою огорожею, що гарантує зірці приватність і відпочинок від папараці.

Крім розкішної нерухомості, Ріанна обзавелася і знаменитими сусідами. Через дорогу від неї — будинок сера Пола Маккартні, з яким вона раніше разом працювала над хітом FourFiveSeconds у 2015 році. Поблизу також живуть Мерая Кері та Мадонна.

Зірка придбала будинок через тиждень після того, як стало відомо про те, що вона розширить свою імперію моди і краси, додавши в неї лінію засобів із догляду за волоссям та інструментів під назвою Fenty Hair. Співачка зареєструвала товарний знак для низки нових продуктів, таких як розслаблювальні засоби, віск, засоби для випрямлення волосся, бігуді, засоби для фарбування волосся тощо.

Раніше LVMH закрив модний бренд Ріанни Fenty, який проіснував два роки. Причиною стали низькі продажі. Однак це не зупинило артистку, і вона представила нові бізнес-проекти.

Нагадаємо, незадовго до свого дня народження зірка поділилася відвертим фото, на якому позує в одних чоловічих боксерах Savage x Fenty і масивних прикрасах від Jade Brothers.

У січні минулого року Ріанну запідозрили в романі з репером A$AP Rocky після того, як вони разом відвідали благодійний концерт у Нью-Йорку. Їх ще кілька разів бачили разом, проте пара ніяк не коментує свої стосунки.