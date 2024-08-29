Американский рэпер A$AP Rocky показал тизер клипа снятого в Киеве (видео)

Клип рэпера A$AP Rocky слили в сеть еще в 2022 году. Однако тогда видеоработа так и не появилась.

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35-летний американский рэпер A$AP Rocky официально затизерил клип, который был снят в Киеве еще до начала войны. Фрагментами видеоработы он поделился у себя на странице в Инстаграм.

В частности, еще летом 2022 года в сеть слили клип снятый в Украине. Тогда зрители увидели, что фрагменты клипа снимались в Киеве. Такие выводы поклонники сделали из того, что в видео были заметны вывески на магазинах написаны на украинском языке и соответственно украинские номера на автомобилях. Тогда после ливня зрители сразу подметили "восточноевропейскую" стилистику клипа, а также неоднократно сравнивали его с работами российской группы Little Big.

Уже сегодня A$AP Rocky подтвердил информацию, ведь на заставке тизера в инстаграме A$AP Rocky есть надпись Filmed in Ukraine.

Известно, что режиссером видеоработы выступил израильский клипмейкер Ваня Хейманн, который также работал с Dua Lipa, Coldplay и Селеной Гомес.

Сейчас рэпер A$AP Rocky не сообщает, когда выпустит полноценное видео на песню "Taylor Swift", которая неоднократно звучала на лайвах артиста.

Заметим, что в 2023 году ASAP Rocky нарвался на жесткий хейт со стороны украинцев. Все из-за того, что рэпер опубликовал у себя на странице фото кулона в виде буквы Z, символа российской армии в войне против Украины. Буква была выложена из танков. Такой поступок поклонники восприняли как поддержку российской армии и засыпали рэпера гневными публикациями. Уже впоследствии артист удалил это фото, однако никак не прокомментировал скандал.

Напомним, ранее мы писали, что Рианна рассказала, какой A$AP Rocky на самом деле отец.

Кроме этого, Фокус писал, что Рианна и A$AP Rocky показали, как прошел первый день рождения сына.