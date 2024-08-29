Американський репер A$AP Rocky показав тизер кліпу знятого в Києві (відео)

Кліп репера A$AP Rocky злили в мережу ще у 2022 році. Однак тоді відеоробота так і не з'явилася.

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35-річний американський репер A$AP Rocky офіційно затизерив кліп, який був знятий в Києві ще до початку війни. Фрагментами відеороботи він поділився у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, ще влітку 2022 року в мережу злили кліп знятий в Україні. Тоді глядачі побачили, що фрагменти кліпу знімалися в Києві. Такі висновки шанувальники зробили з того, що у відео були помітні вивіски на магазинах написані українською мовою та відповідно українські номери на автомобілях. Тоді після зливу глядачі одразу відзначили "східноєвропейську" стилістику кліпу, а також неодноразово порівнювали його з роботами російського гурту Little Big.

Вже сьогодні A$AP Rocky підтвердив інформацію, адже на заставці тизера в інстаграмі A$AP Rocky є напис Filmed in Ukraine.

Відомо, що режисером відеороботи виступив ізраїльський кліпмейкер Ваня Хейманн, який також працював з Dua Lipa, Coldplay та Селеною Гомес.

Нині репер A$AP Rocky не повідомляє, коли випустить повноцінне відео на пісню "Taylor Swift", яка неодноразово звучала на лайвах артиста.

Зауважимо, що у 2023 році A$AP Rocky нарвався на жорсткий хейт із боку українців. Все через те, що репер опублікував у себе на сторінці фото кулона у вигляді літери Z, символу російської армії у війні проти України. Літера була викладена з танків. Такий вчинок шанувальники сприйняли як підтримку російської армії та засипали репера гнівними публікаціями. Вже згодом артист видалив це фото, однак ніяк не прокоментував скандал.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ріанна розповіла, який A$AP Rocky насправді батько.

Крім цього Фокус писав, що Ріанна та A$AP Rocky показали, як пройшов перший день народження сина.