Рианна и A$AP Rocky показали, как прошел первый день рождения сына (фото)

Сейчас артистка ожидает рождения второго ребенка.

Related video

35-летняя американская певица Рианна и рэпер A$AP Rocky (Раким Ателастон Майерс) показали, как прошел первый день рождения их первенца. Фотографиями празднования музыкант делится в своем Instagram.

"С первым днем рождения моего первенца RZA", — подписал публикацию жених Рианны.

На фото именинник одет в кожаный костюм и массивные темные очки.

"Этот ребенок выглядит так, будто он даже не плачет", "это моя королевская семья", "Я еще никогда не видела такого счастливого ребенка😂💚 будто он уже знает, кто его родители 😂😂", — пишут фолловеры рэпера в комментариях.

Сыну Рианны исполнился год

О первой беременности звезды сцены барбадосского происхождения стало известно в начале 2022 года. 13 мая она впервые стала мамой. У них с A$AP Rocky родился сын, имя которого стало известно почти через год. Малыша назвали в честь известного рэпера RZA Athelston Mayers.

Во время выступления на Супербоуле 2023 Рианна сообщила о своей второй беременности. И ходят слухи, что это уже будет девочка, ведь звездную пару заметили при выборе детских вещей в розовых оттенках.

Напомним, беременная во второй раз Рианна снялась в откровенной фотосессии.

Также Фокус писал об интересном выборе имени для первенца Рири.