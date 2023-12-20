Рианна рассказала, какой A$AP Rocky на самом деле отец
Звездная пара воспитывает двух сыновей — RZA и Riot.
35-летняя американская певица Рианна призналась, каким отцом стал ее бойфренд A$AP Rocky, 35. Об этом сообщает Access Hollywood.
Мама двоих детей рассказала, что рэпер проявил себя как "замечательный, терпеливый, любящий" отец их сыновей — RZA и Riot.
"Это просто: "Вау! Какой лидер, какой замечательный, терпеливый, любящий [папа]"", — отметила Рири.
Певица добавила, что ее сыновья "одержимы" своим звездным отцом.
"Я всего лишь фон", — пошутила она.
Рианна и A$AP, которые встречаются с 2020 года, впервые стали родителями сына RZA в мае 2022 года. Первые шесть месяцев после его рождения музыканты отказывались раскрывать имя и показывать лицо своего первенца. Впрочем, в феврале 2023 года стало известно, что Рири беременна во второй раз. В августе у пары снова родился сын, которому дали имя Riot.
Однако певица и рэпер не спешат жениться. Ранее инсайдеры сообщали, что они сделают это при первой же удобной возможности после рождения первенца, но впоследствии стало известно о второй беременности звезды.
Напомним, Рианну с бойфрендом и сыном заметили на прогулке.
Также Фокус писал о часах за 15 млн гривен, которые примерила Рианна.