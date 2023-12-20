Рианна рассказала, какой A$AP Rocky на самом деле отец

Звездная пара воспитывает двух сыновей — RZA и Riot.

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35-летняя американская певица Рианна призналась, каким отцом стал ее бойфренд A$AP Rocky, 35. Об этом сообщает Access Hollywood.

Мама двоих детей рассказала, что рэпер проявил себя как "замечательный, терпеливый, любящий" отец их сыновей — RZA и Riot.

"Это просто: "Вау! Какой лидер, какой замечательный, терпеливый, любящий [папа]"", — отметила Рири.

Певица добавила, что ее сыновья "одержимы" своим звездным отцом.

"Я всего лишь фон", — пошутила она.

Рианна с сыном RZA Фото: Instagram/badgalriri

Рианна и A$AP, которые встречаются с 2020 года, впервые стали родителями сына RZA в мае 2022 года. Первые шесть месяцев после его рождения музыканты отказывались раскрывать имя и показывать лицо своего первенца. Впрочем, в феврале 2023 года стало известно, что Рири беременна во второй раз. В августе у пары снова родился сын, которому дали имя Riot.

Однако певица и рэпер не спешат жениться. Ранее инсайдеры сообщали, что они сделают это при первой же удобной возможности после рождения первенца, но впоследствии стало известно о второй беременности звезды.

Рианна с сыном RZA Фото: badgalriri/instagram

Напомним, Рианну с бойфрендом и сыном заметили на прогулке.

Также Фокус писал о часах за 15 млн гривен, которые примерила Рианна.