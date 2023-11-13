Рианна кардинально сменила имидж (фото)
Известная брюнетка внезапно появилась на публике со светлыми волосами.
35-летняя американская певица Рианна кардинально сменила имидж. Об этом пишет Daily Mail.
Маму двоих детей и ее бойфренда, рэпера A$AP Rocky, 35, заметили отдельно в Лос-Анджелесе, когда музыканту предъявили два обвинения в нападении с использованием полуавтоматического оружия. Ему грозит до восьми лет заключения, если вину признают.
Для вечернего выхода Рири выбрала длинное бежевое пальто, джинсы с узором, серое худи и темно-зеленую сумочку. Однако изюминкой ноябрьского аутфита стала прическа артистки. Она дебютировала со светлыми длинными волосами, которые распустила. Практически всю жизнь знаменитость была брюнеткой.
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В августе 2023 года звезда сцены барбадосского происхождения во второй раз стала мамой. Она родила рэперу еще одного сына Riot Rose. За год до этого на свет появился их первенец RZA.
A$AP Rocky и Рианна пока еще не женаты. Свои отношения они подтвердили в мае 2021 года. Рэпер назвал избранницу "любовью всей своей жизни".
Напомним, Рианна и ее бойфренд впервые показали своего второго сына.
Также Фокус писал о состоянии Рири после вторых родов в августе 2023 года.