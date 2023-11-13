Рианна кардинально сменила имидж (фото)

Известная брюнетка внезапно появилась на публике со светлыми волосами.

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35-летняя американская певица Рианна кардинально сменила имидж. Об этом пишет Daily Mail.

Маму двоих детей и ее бойфренда, рэпера A$AP Rocky, 35, заметили отдельно в Лос-Анджелесе, когда музыканту предъявили два обвинения в нападении с использованием полуавтоматического оружия. Ему грозит до восьми лет заключения, если вину признают.

Для вечернего выхода Рири выбрала длинное бежевое пальто, джинсы с узором, серое худи и темно-зеленую сумочку. Однако изюминкой ноябрьского аутфита стала прическа артистки. Она дебютировала со светлыми длинными волосами, которые распустила. Практически всю жизнь знаменитость была брюнеткой.

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Рианна

В августе 2023 года звезда сцены барбадосского происхождения во второй раз стала мамой. Она родила рэперу еще одного сына Riot Rose. За год до этого на свет появился их первенец RZA.

Рианна Фото: Instagram/badgalriri

A$AP Rocky и Рианна пока еще не женаты. Свои отношения они подтвердили в мае 2021 года. Рэпер назвал избранницу "любовью всей своей жизни".

Рианна с бойфрендом и детьми

Напомним, Рианна и ее бойфренд впервые показали своего второго сына.

Также Фокус писал о состоянии Рири после вторых родов в августе 2023 года.