Ріанна кардинально змінила імідж (фото)

Відома брюнетка раптово зʼявилася на публіці зі світлим волоссям.

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35-річна американська співачка Ріанна кардинально змінила імідж. Про це пише Daily Mail.

Маму двох дітей та її бойфренда, репера A$AP Rocky, 35, помітили окремо в Лос-Анджелесі, коли музиканту висунули два звинувачення у нападі з використанням напівавтоматичної зброї. Йому загрожує до восьми років ув’язнення, якщо провину визнають.

Для вечірнього виходу Рірі обрала довге бежеве пальто, джинси з візерунком, сіре худі та темно-зелену сумочку. Проте родзинкою листопадового аутфіту стала зачіска артистки. Вона дебютувала зі світлим довгим волоссям, яке розпустила. Практично все життя знаменитість була брюнеткою.

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Ріанна

У серпні 2023 зірка сцени барбадоського походження вдруге стала мамою. Вона народила реперу ще одного сина Riot Rose. За рік до цього на свій зʼявився їхній первісток RZA.

Ріанна Фото: Instagram/badgalriri

A$AP Rocky та Ріанна наразі ще не одружені. Свої стосунки вони підтвердили у травні 2021 року. Репер назвав обраницю "коханням всього свого життя".

Ріанна з бойфрендом та дітьми

Нагадаємо, Ріанна та її бойфренд уперше показали свого другого сина.

Також Фокус писав про стан Рірі після других пологів у серпні 2023 року.