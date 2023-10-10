Ріанна продемонструвала стильне пальто на холодну осінь 2023 (фото)

Знаменитість помітили на публіці через два місяці після других пологів.

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35-річна американська співачка Ріанна продемонструвала стильне пальто на холодну осінь 2023 року. Про це пише Daily Mail.

Молода мама напередодні зʼявилася на публіці в довгому темному пальті та високих черевиках, виходячи на вечерю в Нью-Йорку.

Зірка сцени барбадоського походження йшла до своєї машини в темно-сірому пальті Dries Van Noten за 2335 доларів і черевиках Balenciaga після того, як повечеряла з друзями.

Бізнеследі доповнила свій витончений ансамбль діамантовим намистом і великою червоною сумкою Bottega Veneta, яку вона тримала під лівою рукою.

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Стало відомо, як Ріанна назвала другого сина

Рірі нанесла глянцевий коричневий блиск для губ і бронзатор уздовж вилиць. Хвилясте довге волосся матері двох дітей спадало розпущеними хвилями на її плечі.

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Ріанна

Її помітили лише через два місяці після народження другого сина Ріота Роуза Маєрса від репера A$AP Rocky.

Хлопчик народився 1 серпня 2023 року в лікарні Cedar Sinai в Лос-Анджелесі о 7:41 ранку.

Зіркова пара вирішила зберегти свою традицію імен, використовуючи ще одне, яке починалося з "R", після того, як назвали свого первістка, який народився в травні 2022 року, RZA.

Ріанна Фото: Getty Images

Нагадаємо, репер Дрейк написав пісню про поганий секс з Ріанною через 8 років після розставання з нею.

Також Фокус писав про те, як виглядає другий син Ріанни та її бойфренда.